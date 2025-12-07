Sergio Ramos recibe un inesperado regalo en su último partido de Liga MX de parte de los árbitros (VIDEO)

Sergio Ramos jugó su último partido con el Monterrey en la Liga MX y uno de los árbitros abanderados no podía dejar ir al defensa español sin darle un pequeño regalo, pues el campeón de Champions League se despidió de todos en la cancha antes de irse a los vestidores.

Al momento de ir a darle la mano a los árbitros, el primer abanderado, Michel Ricardo Espinoza Ávalos, sacó las tarjetas que traía en una de sus bolsas y se las dio al defensa español como un obsequio. Sergio Ramos le dio las gracias y le encargó su regalo a una persona del cuerpo técnico del Monterrey.

A pesar de anotar el primer gol para los Rayados en el partido de vuelta de las semifinales, Sergio Ramos y el Monterrey no pudieron acceder a la gran final del torneo; lamentablemente, el zaguero central se despide de la Liga MX sin poder levantar el título del futbol mexicano.

Sergio Ramos se despide de la Liga MX tras caer en semifinales

Sergio Ramos dejó en claro que el partido ante el Toluca de semifinales fue el último que disputó tanto con el Monterrey como en la Liga MX, pues el defensa español tomó la decisión de culminar su historia en el futbol mexicano para volver al balompié de Europa.

“Bueno, al final yo creo que lo dejé bastante claro la semana pasada y obviamente sí es mi último partido”, comentó Sergio Ramos en una entrevista después del encuentro ante el Toluca.

Según varios reportes, Sergio Ramos realizará sus maletas para volver al viejo continente y reencontrarse con un viejo amigo; el español volvería a jugar con Luka Modric, pero ahora con el AC Milan en la Serie A, club que lleva un buen paso en su liga al estar en la segunda posición de la tabla general.

Estamos tristes, pero con la conciencia tranquila de haberlo dejado todo dentro de la cancha. Toca aprender, levantarse y saber que esto también forma parte del fútbol.

Quedó definida la final de la Liga MX tras la eliminación del equipo de Sergio Ramos

Sergio Ramos quedó eliminado del Apertura 2025 y se despidió de esta forma de la Liga MX, pero después de 17 jornadas, unos cuartos de final y las semifinales, por fin quedó definida la gran final del futbol mexicano.

El Toluca, equipo que eliminó al Monterrey, saldrá en búsqueda del bicampeonato en el partido por el título, tratando de unirse a la lista de equipos que han conseguido dos trofeos al hilo, además de poder alcanzar a las Chivas en títulos.

Por su parte, Tigres venció al Cruz Azul y peleará para ganar su noveno cetro en el balompié azteca; en caso de salir campeones, igualarán a la Máquina en conquistas con nueve por bando.

DCO