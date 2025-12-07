Sergio Ramos se va del Monterrey y uno de sus compañeros insulta al Toluca y a la ciudad ¿vive sus últimos días en el equipo?

El defensa español Sergio Ramos vivió su último partido con los Rayados del Monterrey en la eliminación del equipo a manos de los Diablos Rojos del Toluca en la Liguilla de la Liga MX. Tras el partido, el jugador español fue el causante de una pelea en donde se vio involucrado un elemento regio.

Ramos anotó un gol para el Monterrey. El español celebró callando a la afición de los Diablos. El cuadro escarlata utilizó esa imagen para burlarse de la eventual eliminación rayada con la frase: “Silencio, que la pandilla ya está descansando”. Gerardo Arteaga salió en defensa de Sergio Ramos y respondió: “Tiene más historia él solo que el equipo y la ciudad”.

Arteaga incrementó la polémica del juego, pues parece que Toluca sigue buscando una manera de tener una rivalidad con un equipo y ocuparon la foto de Sergio Ramos para burlarse de Rayados y su eliminación del Torneo Apertura 2025. Incluso Héctor Herrera, jugador del Toluca, se metió en la pelea y le dijo: “Pinc.. muerto” a Arteaga.

Gerardo Arteaga respondiendo una publicación del Toluca en redes sociales.

El palmarés de El comentario de Arteaga tiene razón, pues Sergio Ramos ha ganado muchos títulos oficiales a lo largo de su carrera y jugado en los mejores clubes del mundo. Por si fuera poco, el defensa es ganador de la Copa del Mundo y de la Eurocopa con la Selección Española.

Con la casaca del Real Madrid el jugador ganó 22 trofeos. Fue cinco veces ganador de LaLiga de España, cuatro veces campeón de la Supercopa de España, dos de la Copa del Rey, además de tres veces de la UEFA Super Cup, cuatro de la Copa del Mundo de Clubes de la FIFA y cuatro de la Champions League.

Con el PSG ganó una Liga de Francia y una Supercopa de Francia. Sergio Ramos se convirtió en uno de los jugadores más importantes de la historia del Real Madrid y ha marcado más de 100 goles, una cifra impresionante para un defensor central.

Estamos tristes, pero con la conciencia tranquila de haberlo dejado todo dentro de la cancha. Toca aprender, levantarse y saber que esto también forma parte del fútbol.

La pena más grande, no haberle dado una nueva final a la afición, que es quien más lo merece. Gracias siempre… pic.twitter.com/sAsODTz4d9 — Sergio Ramos (@SergioRamos) December 7, 2025

Sergio Ramos vive su último partido en Monterrey

Sergio Ramos llegó a la Liga MX a inicios del 2025, pero después de todo un año en el futbol mexicano, el defensa español tomó la decisión de dejar al Monterrey y su último partido fue ante el Toluca en las semifinales del Apertura 2025.

“Bueno, al final yo creo que lo dejé bastante claro la semana pasada y obviamente sí es mi último partido”, comentó Sergio Ramos en una entrevista después del encuentro ante el Toluca.

Aún no se conoce la razón por la que Sergio Ramos tomó la decisión de salir del Monterrey, pero sí es una baja importante tanto para los Rayados como para la Liga MX, pues la llegada del español a México generó que otros futbolistas europeos voltearan a ver nuestra liga.

