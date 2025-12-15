¡OFICIAL! Cruz Azul se va a jugar a Cuernavaca mínimo seis meses en busca de mayor identidad

De manera oficial La Máquina del Cruz Azul informó que se irán a jugar a Cuernavaca, Morelos. El Estadio Centenario será la nueva casa celeste a partir de 2026, con lo que inicia una nueva era en el cuadro de La Noria.

En redes sociales el Cruz Azul confirmó: "EL ESTADIO CENTENARIO, NUEVA CASA DE CRUZ AZUL FEMENIL. ¡La Máquina llega a Cuernavaca, Morelos!“. El conjunto femenino de La Máquina estrenará casa cuando inicie el año.

A partir del 2026…



EL ESTADIO CENTENARIO, NUEVA CASA DE CRUZ AZUL FEMENIL.



¡La Máquina llega a Cuernavaca, Morelos! pic.twitter.com/Ate3wb29Sm — CRUZ AZUL FEMENIL (@AzulFemenil) December 15, 2025

El movimiento ha generado opiniones divididas entre los aficionados, pues para algunos es una buena noticia que el equipo femenil tenga su propio estadio y salga de las instalaciones de La Noria. Pero otra parte de los fans no están contentos por el traslado fuera de la Ciudad de México.

“La femenil merece su propio estadio, pero creo que esta decisión la perjudica ¿Qué conexión hay con Morelos o con ese inmueble? Tendrán menos gente que en La Noria", fue uno de los comentarios que dejaron los fans en el anuncio hecho en X.

El Cruz Azul femenil ya se encuentra en pretemporada, preparando lo que será el Torneo Clausura 2026, en donde estrenarán casa. Los reportes indican que seguirán entrenando en la Ciudad de México y solamente en los juegos de local harán el traslado a Morelos.

Cerrando la primera semana de preparación al 💯 pic.twitter.com/FNJffFzX3P — CRUZ AZUL FEMENIL (@AzulFemenil) December 12, 2025

Cruz Azul varonil se queda en CDMX

Del lado de La Máquina varonil, el primer equipo seguirá jugando en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, casa de los Pumas de la UNAM, inmueble que rentan, pues no tienen un estadio propio para jugar sus duelos de local. En dicho inmueble los cementeros tienen 26 juegos sin perder.

Cruz Azul viene de ser eliminado en la Liguilla del Torneo Apertura 2025 a manos de los Tigres de la UNAL. El conjunto comandado por Nicolás Larcamón se quedó con las manos vacías en el semestre, luego de ser eliminados también de la Copa Intercontinental en el primer juego ante el Flamengo.

“Cerramos este semestre con bronca. Con la desazón lógica de no haber alcanzado los objetivos de máxima que nos habíamos trazado como Equipo. En el futbol, la línea entre el todo y la nada es en ocasiones mínima, y esta vez nos tocó quedar de este lado sin ningún título alcanzado. No hay excusas. Sí asumir nuestra responsabilidad”, apuntó el técnico cementero Nicolás Larcamón.

aar