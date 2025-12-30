América mueve el mercado y lanza fuerte oferta por un crack de la Liga MX

El América es uno de los equipos que no ha anunciado movimientos para el siguiente torneo de la Liga MX, pero eso podría cambiar pronto, pues se pudo saber que las Águilas lanzaron una oferta de cerca de 2 millones de dólares por el mediocampista mexicano Iván Tona, quien es elemento de los Xolos de Tijuana.

La directiva azulcrema se encuentra buscando alternativas para reforzar la plantillas y una de las zonas del campo que más quieren llenar es justamente el mediocampo, por lo que voltearon a ver a Iván Tona. Además de ofertar dinero, el América puso en la transferencia a un par de jugadores

Además de los 2 millones de dólares el conjunto azulcrema ofreció a Xolos a Santiago Naveda y a Alan Cervantes, esto de acuerdo con información de Fernando Esquivel de 365Scores.

Iván Tona, de Tijuana suena para llegar al América. Mediocampista, sin ser de renombre pero referente y constante en la temporada de los Xolos de Abreu… Nada oficial aún.



•buscaré información y fuentes para hablar si es opción real o no que llegue a Coapa

Sin embargo, la misma fuente señala que Tijuana no dejaría salir a su jugador por menos de 4 millones de dólares. Esto podría trabar las negociaciones, pues se dice que las Águilas no estarían dispuestas a pagar esta cifra por un jugador mexicano, quien además llegaría como un elemento a ganarse sus minutos.

Las otras opciones para el mediocampo del América son Agustín Palavecino y por Obed Vargas, pero las negociaciones no prosperaron y se quedaron sin avanzar. Esto generó que la directiva azulcrema tuviera que voltear a ver nuevas opciones.

Iván Tona es un jugador surgido de los Xolos de Tijuana, con pasos por Dorados de Sinaloa, Cimarrones y Raya2. No fue hasta el 2023 cuando el mediocampista tuvo más importancia en los fronterizos. En el Torneo Apertura 2025 de la Liga MX jugó 19 partidos, incluyendo la fase regular y la Liguilla.

América busca regreso de un jugador querido por la afición

El mexicano Cristian ‘Chicote’ Calderón podría regresar a las filas del América, equipo con el que fue bicampeón de la Liga MX en los Torneos Clausura 2024 y Apertura 2024, y al que volvería para el Clausura 2026, certamen en el que las Águilas quieren recuperar el protagonismo que les arrebató el Toluca.

Seis meses después de haberse ido al Necaxa, reportes indican que la directiva del equipo de Coapa analiza seriamente la posibilidad de traer de retorno al ‘Chicote’ para fortalecer la lateral izquierda de la escuadra dirigida por el brasileño André Jardine, quien dirigirá por sexta campaña al hilo a los azulcremas.

El América mandaría a Ralph Orquin al Necaxa, pues el defensa mexicoestadounidense no ha cumplido con las expectativas puestas en él en la institución capitalina.

aar