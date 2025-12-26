Esto se sabe AL MOMENTO del regreso del Chicote Calderón al América

El mexicano Cristian ‘Chicote’ Calderón podría regresar a las filas del América, equipo con el que fue bicampeón de la Liga MX en los Torneos Clausura 2024 y Apertura 2024, y al que volvería para el Clausura 2026, certamen en el que las Águilas quieren recuperar el protagonismo que les arrebató el Toluca.

Seis meses después de haberse ido al Necaxa, reportes indican que la directiva del equipo de Coapa analiza seriamente la posibilidad de traer de retorno al ‘Chicote’ para fortalecer la lateral izquierda de la escuadra dirigida por el brasileño André Jardine, quien dirigirá por sexta campaña al hilo a los azulcremas.

El América mandaría a Ralph Orquin al Necaxa, pues el defensa mexicoestadounidense no ha cumplido con las expectativas puestas en él en la institución capitalina.

¿Por qué quieren al Chicote Calderón de regreso en el América?

El principal motivo por el cual el América busca traer de vuelta al ‘Chicote’ Calderón sería su experiencia con el club, pues el plantel se verá perjudicado en las últimas jornadas y en la Liguilla debido a que los seleccionados concentrarán con el Tricolor las semanas y meses previos al arranque del Mundial 2026.

Otro factor importante para André Jardine, entrenador de las Águilas, es la polivalencia del futbolista nacido en Tepic, Nayarit, pues puede desempeñarse como lateral o volante, lo que le da más variantes al timonel brasileño.

A pesar de que el ‘Chicote’ Calderón tiene seis meses más de préstamo con el Necaxa, la directiva del América quiere que el acuerdo termine antes, pues también buscaría que el mexicano le meta presión al colombiano Cristian Borja.

Los números del Chicote Calderón con el América

La llegada de Cristian ‘Chicote’ Calderón al América estuvo envuelta de polémica, pues se unió a las filas de las Águilas procedente de las Chivas, equipo en el que jugaba desde el Clausura 2020.

El lateral jugó 69 partidos oficiales con los de Coapa, registrando dos goles y un par de asistencias con el jersey de la escuadra capitalina.

El ‘Chicote’ Calderón ganó cuatro títulos con el América, pues además de los dos conseguidos en la Liga MX también cosechó el del Campeón de Campeones 2023-2024 y el de la Supercopa de la Liga MX 2024. Esos son hasta el momento todos los trofeos que el lateral de 28 años ha conseguido a lo largo de su carrera como futbolista, trayectoria que comenzó con el Atlas en el 2015.

