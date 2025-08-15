Chicote Calderón y su desgarrador llanto tras su BRUTAL lesión en el Necaxa vs León (VIDEO)

Una imagen muy triste dejó este viernes Cristian ‘Chicote’ Calderón, quien con un desgarrador llanto salió de cambio en el partido de la Jornada 5 de la Liga MX entre Necaxa y León por una brutal lesión.

Corría el minuto 36 del juego en el Estadio Victoria cuando el ex del América quedó tendido en el césped, retorciéndose de dolor.

Las asistencias médicas ingresaron por el ‘Chicote’ Calderón, quien se tapó completamente la cara mientras lloraba. Fue sustituido al 38′ por Franco Rossano.

El lateral del Necaxa abandonó el campo cojeando de la pierna izquierda, en la que sufrió la lesión que, por su reacción, sería grave.

Al momento de la lesión del ‘Chicote’ Calderón, el equipo dirigido por Fernando Gago perdía por la mínima diferencia ante La Fiera en el segundo cotejo de la Jornada 5 del Apertura 2025.

Chicote Calderón vive una segunda etapa con el Necaxa

Cristian Calderón volvió a las filas del Necaxa seis años después de haber defendido la camiseta de los Rayos, que en este Apertura 2025 están bajo las órdenes del argentino Fernando Gago.

El ’Chicote’ regresó al equipo de Aguascalientes después de tres campañas con el América, donde formó parte del segundo y tercer título del tricampeonato conseguido por las Águilas en la Liga MX.

El ‘Chicote’ Calderón tuvo actividad en los cuatro encuentros previos que el Necaxa disputó en el Apertura 2025 antes del de este viernes contra el León.

