Estrella de la Liga MX recibe MILLONARIA e irrechazable oferta de Arabia Saudita

Una estrella del futbol mexicano estaría a nada de irse a Arabia Saudita.

Después de semanas de incertidumbre, el portero argentino del Monterrey, Esteban Andrada, se iría de la Liga MX para comenzar una nueva aventura en Arabia Saudita, pues habría recibido una interesante e irrechazable oferta de allá.

Según información de César Luis Merlo, el Al-Najma es el club interesado en hacerse de los servicios del cancerbero sudamericano, por el que Rayados espera recibir una millonada.

“El conjunto saudí ya hizo una oferta formal por el arquero, pero aún no hay acuerdo ya que el Monterrey pretende tener una mucho mejor ganancia monetaria por dicho traspaso”, señaló al respecto el citado periodista argentino.

🚨[EXCLUSIVO] Rayados negocia la salida de Esteban Andrada al Al-Najma🇸🇦. Todos los detalles, aquí. ⬇️https://t.co/q4ON2FNz0n pic.twitter.com/GnHGX596pr — César Luis Merlo (@CLMerlo) August 14, 2025

Esteban Andrada no fue registrado para el Apertura 2025 en la plantilla del Monterrey, con el que disputó sus últimos partidos en el Mundial de Clubes.

El uruguayo Santiago Mele fue registrado en lugar del argentino como uno de los dos guardametas de Rayados para el Apertura 2025. El otro es el mexicano Luis Cárdenas.

Tema familiar detiene la salida de Esteban Andrada a Arabia

A pesar de que el Al-Najma puede ofrecer una suma millonaria por Esteban Andrada, la salida del argentino de la Liga MX no se daría tan fácilmente.

De acuerdo con Sergio Treviño, reportero de Fox Sports, el Monterrey está intentando convencer al argentino y a su familia de de aceptar la oferta del conjunto árabe.

El citado reportero indicó que el Al-Najma absorbería el sueldo completo de Esteban Andrada y que las pláticas con Rayados van muy avanzadas, pero el equipo de la Liga MX estaría batallando en su intento por convencer a Sabandija y su gente de aceptar el ofrecimiento.

No obstante, el acuerdo entre Monterrey y Al-Najma estaría cerca de concretarse con el préstamo del arquero argentino, que tiene contrato con La Pandilla hasta el 2027.

¿Cuántos torneos ha jugado Esteban Andrada en la Liga MX?

El portero argentino Esteban Andrada fue uno de los fichajes del Monterrey para el Torneo Apertura 2021. Llegó procedente del Boca Juniors.

Hasta el momento, Sabandija ha jugado ocho campañas de la Liga MX con Rayados, y ha defendido la portería del conjunto regiomontano en 161 juegos oficiales. Ha recibido 157 goles.

Esteban Andrada solamente ha ganado un título con el Monterrey, el de la Concachampions del 2021.

EVG