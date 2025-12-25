América ya firmó su nuevo fichaje para el Clausura 2026 y la afición festeja como si fuera un título

El América sigue su preparación de cara al Clausura 2026 y el conjunto de Coapa confirmó un fichaje que podría ayudar al equipo a conseguir jugadores de élite, pues el conjunto de la capital reveló que las Águilas tienen un nuevo socio que podría darles más poder al equipo en los próximos torneos.

El equipo de la capital tendrá un nuevo socio, ya que Grupo Ollamani, General Atlantic y The Kraft Analytics Group revelaron que llegaron a un acuerdo para comprar el 49 por ciento del América, lo que podría inyectarle más dinero a los de Coapa para fortalecer la plantilla en los próximos torneos.

Cabe recalcar que The Kraft Analytics Groups es la empresa dueña de los New England Patriots de la NFL, que se quedará con el 49 por ciento del América, lo cual generó duda entre la afición, pero el dueño de Televisa seguirá teniendo más poder en el club, pues tiene el 51 por ciento del club.

América necesita deshacerse de futbolistas para poder fichar extranjeros

El América no ha podido anunciar ningún fichaje para el Clausura 2026, pues el equipo de André Jardine tiene un problema muy grande que no lo deja contratar futbolistas extranjeros, y es que los cupos de No Formados en México (NFM) están llenos.

Es por eso por lo que el conjunto de Coapa necesita deshacerse de algunos futbolistas extranjeros para poder firmar. Dos jugadores que están en la lista para salir del equipo son los dos chilenos Igor Lichnovsky y Víctor Dávila, quienes en la última temporada no demostraron un gran rendimiento.

Así que, si no llegan a deshacerse de futbolistas extranjeros, el América tendría que buscar jugadores mexicanos para poder fortalecer la plantilla de cara al Clausura 2026, en busca de la decimoséptima estrella del club.

El indispensable entrenamiento de fuerza. 💪😤 pic.twitter.com/fMluBWzO2k — Club América (@ClubAmerica) December 24, 2025

¿Cuándo debuta el América en el Clausura 2026?

El América ya se prepara para iniciar el Clausura 2026, en busca de realizar un mejor trabajo que el torneo pasado, en el que se quedaron en los cuartos de final del Apertura 2025 tras ser eliminados a manos del Monterrey en la liguilla.

Los pupilos de André Jardine debutarán en el siguiente certamen el viernes 9 de enero del 2026; los de Coapa tendrán que viajar a la frontera norte del país para enfrentarse a los Xolos de Tijuana en la cancha del Estadio Caliente en el tercer partido de la Jornada 1.

Cabe recalcar que, para este torneo, las Águilas se quedarán sin algunos futbolistas en la liguilla, pues semanas antes del Mundial 2026, Javier Aguirre convocará a sus jugadores y nombres como Luis Ángel Malagón, Israel Reyes y Kevin Álvarez podrían ausentarse para la fiesta grande del futbol mexicano con las Águilas.

