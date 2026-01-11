Pumas deja ir la victoria ante el Querétaro y sufre un empate agridulce en su debut de Liga MX

Los Pumas recibieron en la cancha del Estadio Olímpico Universitario al Querétaro para disputar los primeros tres puntos de la campaña, aunque los Gallos Blancos consiguieron igualar el marcador en el segundo tiempo para rescatar un punto de visita ante el equipo de Universidad Nacional.

El primer tiempo fue poco y nada en la capital del país, pues ninguna de las dos escuadras logró vencer la portería rival y lo único que ocurrió en la cancha de Ciudad Universitaria fue una tarjeta amarilla para César Garza, el nuevo refuerzo de los Pumas para este Clausura 2026.

Fue hasta el inicio de la parte complementaria cuando los locales abrieron el tablero gracias a un estupendo remate de Adalberto Carrasquilla. El mediocampista panameño tuvo suerte al disparar al marco de Guillermo Allison, pues gracias a un desvío de Diego Reyes, la pelota terminó colándose en el arco rival.

Después del gol de los Universitarios, Efraín Juárez decidió mandar al campo a Jorge Ruvalcaba y Robert Morales para fortalecer el ataque del conjunto auriazul; sin embargo, los que aprovecharon sus cambios fueron los visitantes para rescatar un punto del Olímpico Universitario.

Al minuto 71 de juego, el Querétaro recuperó la pelota en el medio campo con los Pumas al ataque y, con una gran pared entre Mateo Coronel y Jean Unjanque, el delantero argentino quedó solo frente a Keylor Navas y, con una gran definición de pierna derecha, logró igualar el marcador.

El resto del encuentro, los visitantes intimidaron a los Pumas con llevarse su primera victoria de la temporada, pues los metieron en su campo y estuvieron bombardeando el área de los locales con centros por ambas bandas, aunque el segundo tanto no llegó en C.U.

Cabe recalcar que, casi todos los fichajes de los Pumas tuvieron su debut en el partido ante el Querétaro, el único que falto por saltar al campo en la Jornada 1 del Clausura 2026 fue el defensa mexicano Antonio Leone.

En los últimos minutos del encuentro, los dirigidos por Efraín Juárez no tuvieron ni una jugada de peligro en el área rival y cuando el árbitro central marcó el final del encuentro la afición que asistió a Ciudad Universitaria no dudó en silbar en contra de sus jugadores por el terrible resultado que consiguieron en su debut.

El siguiente encuentro de los Pumas será el 14 de enero ante los Tigres en la cancha del Estadio Universitario, mientras que el Querétaro se medirá ante el Tijuana en la primera jornada doble de la temporada en la cancha de La Corregidora.

