¿Quién es Georgios Frangulis, el novio de Aryna Sabalenka?

La jugadora de tenis femenino, Aryna Sabalenka se comprometió con Georgio Frangulis; las fotografías de la propuesta realizada el 3 de marzo se viralizaron en redes sociales y causó gran impacto en el mundo deportivo.

En un video compartido hace algunos días se puede observar a Frangulis hablando sobre Sabalenka, y señala que la relación que existe entre ambos se basa en el apoyo mutuo, y el hecho de que pueden disfrutar de los logros de cada uno en compañía.

“Para mi tener a alguien a quien amo y que confía en mi, me admira; alguien que me puede enseñar y de quien puedo aprender” dice Georgio, quien asegura que con su prometida, Aryna, todo son ventajas.

¿Quién es Georgios Frangulis?

Georgios Frangulis nació el 9 de septiembre de 1988 en São Paulo, Brasil, en donde también fue criado y estudió derecho sin obtener el título, pues él no quería dedicarse a ejercer su carrera sino a tener un negocio propio.

Frangulis es un empresario exitoso, pues fundó la compañía Oakberry en 2016; que es una marca de superalimentos con especialidad en los productos realizados con açaí, lográndose posicionar con éxito por los tazones de dicha fruta.

Oakberry; la empresa especializada en comida rápida saludable y sin aditivos; logró un crecimiento bastante rápido, y actualmente cuenta con más de 600 tiendas ubicadas en 35 países.

El crecimiento y posicionamiento de Oakberry llevó a Georgios Frangulis a generar un capital de 67 millones de dólares para finales del 2023, año en el que fue la imagen de la portada de la revista Forbes Brasil.

Fragulis también es un deportista, pues ha competido en más de cien carreras de la Porsche GT3 Cup Challenge, pero no ha competido desde el 2023.

Durante su relación con Aryna Sabalenka se ha podido notar el apoyo que el empresario le da a su ahora prometida, pues se le ve a menudo presente durante sus partidos desde 2024, cuando se les vio juntos por primera vez durante el Mutua Madrid Open.

Además de ser su prometida, Sabalenka también es embajadora de Oakberry, e incluso cuenta con un bowl personalizado; lo que, de acuerdo con la deportista, hace que la colaboración sea más especial.

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