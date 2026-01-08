Conoce el Fairmont Mayakoba, el lujoso hotel donde se hospedaría Cristiano Ronaldo durante el Mundial 2026

Cristiano Ronaldo se hospedaría en uno de los hoteles mas lujosos de la Riviera Maya.

Cristiano Ronaldo y la Selección de Portugal ya se preparan para afrontar el Mundial del 2026 en junio próximo y ya tienen definido el hotel de concentración en el que se hospedarán, el cual se encuentra en México, para ser más exactos en la Riviera Maya.

Con información de Alejandro de la Rosa, el conjunto lusitano informaría al hotel Fairmont Mayakoba su interés de hospedarse en sus instalaciones a pesar de que los tres partidos de la fase de grupos del conjunto luso serán en Estados Unidos, la directiva tiene pensado que la Riviera Maya sea el ‘búnker’ del equipo y de ahí viajar a las dos ciudades del país vecino donde buscarán su pase a la fase de eliminación.

El recinto donde dormirá y descansará la Selección de Portugal durante la Copa del Mundo del 2026 es un lujoso resort ubicado en uno de los lugares turísticos más bonitos de México y que le dará las facilidades y privacidad que CR7 y compañía piden durante el torneo.

Fairmont Mayakoba es donde se hospedaría Cristiano Ronaldo y compañía. ı Foto: Sitio web Fairmont Mayakoba

¿Dónde serán los partidos de fase de grupos de Portugal en el Mundial 2026?

La Selección de Portugal ya conoce a dos de sus tres rivales para el Mundial 2026, los cuales buscarán complicarle la vida a Cristiano Ronaldo y compañía durante la fase de grupos para quitarles la estampa de favoritos en el torneo organizado por la FIFA.

El equipo lusitano tomaría la decisión de hospedarse en la Riviera Maya porque disputarán sus primeros dos encuentros en Houston, Texas, el cual será ante el ganador del repechaje intercontinental entre Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo el 17 de junio, mientras que se medirán a Uzbekistán el 23 del mismo mes.

Su participación en la fase de grupos culminaría el 27 de junio al enfrentarse a Colombia en la ciudad de Miami; es por eso que la Federación Portuguesa de Futbol tomaría la decisión de hospedarse en la Riviera Maya, pues la cercanía con las dos ciudades de Estados Unidos es escasa: Houston está a poco más de dos horas en avión, mientras que Miami a más de una hora de Quintana Roo.

Este sería el hotel donde se hospedaría Cristiano Ronaldo. ı Foto: Sitio web Fairmont Mayakoba

Este es el precio por una noche en el Fairmont Mayakoba

Tras darse a conocer que posiblemente Cristiano Ronaldo podría hospedarse en el Fairmont Mayakoba, la afición comenzó a preguntarse cual es el precio para quedarse una noche en el hotel ubicado en la Riviera Maya.

El lujoso resort de cinco estrellas cuenta con 401 habitaciones, incluyendo suites a pie de la playa o bungalows, los cuales incluyen baños de mármol, bañeras profundas, Wi-Fi de alta velocidad y amenidades para todas las edades.

Revisando la información oficial del hotel, junio se considera una temporada media-alta para el recinto, así que su habitación más sencilla va de los 5 mil pesos mexicanos a los 6 mil 500 pesos mexicanos con vistas al mar, mientras que las suites más lujosas tienen un precio de 20 mil pesos hsta los 60 mil pesos mexicanos por noche.

DCO