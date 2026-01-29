El mexicano que ya superó y humilló a Cristiano Ronaldo con su cuota goleadora, imposible de creer

Julián Quiñones está dando de qué hablar en la liga de Arabia Saudita, pues el mexicano lleva 55 contribuciones de gol en 52 partidos, además de que con su anotación ante el Al-Hilal, el delantero de 28 años adjudicó el primer lugar de la tabla de goleo, superando a Cristiano Ronaldo, que también está en la contienda.

Quiñones está viviendo un gran momento en la Saudi Pro League a cuatro meses de iniciar la Copa del Mundo, aunque habrá que esperar a la Fecha FIFA de marzo para saber si el delantero del Al-Qadsiah será llamado por Javier Aguirre para disputar el Mundial con México.

En su gol ante el primer lugar de la Saudi Pro League, Julián Quiñones se colocó dentro del área y esperó el gran centro que mandó su compañero desde uno de los banderines. El mexicano se levantó en el área para rematar de cabeza y convertirse en el segundo mejor goleador de la liga, superando a Cristiano Ronaldo por un gol.

¡ESTÁS LOCO JULIÁN QUIÑONES! 🦅



- GOLAZO VS EL LÍDER INVICTO ⚽️

- LÍDER DE GOLEO (+1 QUE CR7) 🔝

- 55 GOLES + ASISTENCIAS EN 52 PARTIDOS EN 🇸🇦

- 8 PARTIDOS SEGUIDOS ANOTANDO 🔥



pic.twitter.com/PaZlB24nVh — Club América Out Of Context (@OutOfContextAme) January 29, 2026

¿Cuántos goles lleva Julián Quiñones en la actual temporada con el Al-Qadsiah?

Julián Quiñones se está convirtiendo en uno de los referentes del Al-Qadsiah en esta temporada, pues además de tener a un gran jugador como Nacho como su capitán, el delantero mexicano es el referente al ataque del conjunto saudí.

De momento, después de 19 jornadas en la Saudi Pro League, Julián Quiñones suma 17 anotaciones como jugador del Al-Qadsiah, quedándose con el segundo lugar del campeonato de goleo, solo por detrás de Ivan Toney del Al-Ahli, quien lleva 18 goles en lo que va de la campaña, mientras que Cristiano Ronaldo está en el tercer puesto con 16 tantos.

Quedan 15 jornadas en la campaña de la Saudi Pro League y Julián Quiñones seguirá aumentando goles a su cuenta personal para pelear por el título del campeón de goleo, aunque la competencia no es nada sencilla al estar peleando con un delantero como Cristiano Ronaldo, que acecha las 1000 anotaciones.

Nasty. .



Julian Quiñones is on one is the Saudi Pro League. 🇲🇽



pic.twitter.com/MtRPkl97lC — herculez gomez (@herculezg) January 29, 2026

¿Cuándo será el siguiente partido de Julián Quiñones con el Al-Qadsiah?

Julián Quiñones seguirá preparándose de cara al siguiente partido del Al-Qadsiah en la Saudi Pro League, el cual podría aprovechar el mexicano para seguir aumentando goles en su cuenta y así poner en aprietos a sus rivales por el campeonato de goleo.

El Al-Qadsiah tendrá actividad en el torneo local hasta el 3 de febrero del 2026, cuando visiten al Al-Khaleej en la cancha del Al-Khaleej Club Stadium en la jornada 20 de la liga de futbol saudí, compromiso que enfrenta el cuarto puesto contra el octavo de la tabla general.

De momento, el equipo de Julián Quiñones lleva 40 puntos en el certamen, cosecha de 12 victorias, cuatro empates y dos derrotas, así que seguir sumando unidades es esencial para el Al-Qadsiah, para pelear un puesto en la Champions League Elite.

DCO