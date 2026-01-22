Jugadores de Liga MX por el último boleto para el Mundial 2026

La Selección Mexicana inicia su actividad del año en lo que parece ser la última oportunidad de algunos jugadores de la Liga MX de llenarle el ojo a Javier Aguirre y ganarse un puesto en la Selección Mexicana de cara a la Copa del Mundo 2026.

Ante Panamá y Bolivia, jugadores como Armando González, Richard Ledezma, Ramón Juárez, Bryan González, Diego Lainez, Obed Vargas, Ángel Sepúlveda, Luis Romo, Carlos Acevedo y hasta Brian Gutiérrez pueden tener la gran prueba de sus vidas para asegurar un boleto en el barco tricolor.

16 el sitio de México en el ranking de la FIFA

La Hormiga González se encuentra fuerte para colocarse delante de Santiago Giménez como la tercera opción en el eje del ataque. De mantener el ímpetu goleador, será difícil explicar la ausencia del ariete del chiverío en la justa del verano próximo.

El Dato: Panamá enfrentará a Ghana, Croacia e Inglaterra en el Grupo L de la Copa del Mundo 2026. Bolivia buscará acceder al torneo de la FIFA através del repechaje ante Surinam.

La convocatoria del Vasco está conformada únicamente por jugadores de la liga mexicana, pues al no ser Fecha FIFA no puede llamar a elementos del extranjero. Diego Lainez y Ramón Juárez podrían acompañar a La Hormiga como los rostros nuevos en la cita para la Copa del Mundo.

El atacante de Tigres tiene un par de meses jugando a gran nivel, impulsando el accionar ofensivo del cuadro regio, mientras que el central americanista se perfila como el recambio natural de la zaga defensiva.

Por la ausencia de los mexicanos que militan en Europa, hubo un llamado donde predominan elementos del Guadalajara, el equipo que mejor juega en el Torneo Clausura 2026 y que es la base para los duelos de preparación.

El Tala Rangel y El Piojo Alvarado son los rojiblancos más constantes en las listas de Aguirre, pero para los juegos de enero llaman la atención Bryan González, Richard Ledezma y Brian Gutiérrez, estos dos últimos futbolistas mexicoamericanos que han elevado su nivel desde que son dirigidos por Gabriel Milito en la Liga MX.

Las actuaciones de Ledezma y Gutiérrez no pasaron desapercibidas para el Tricolor. Esto llevó a la Federación Mexicana de Futbol a solicitar ante FIFA la elegibilidad de ambos, pues ya habían vestido la playera de la Selección de Estados Unidos. El ente rector del deporte avaló que jueguen para México, por lo que pueden tener minutos en los cotejos amistosos.

Si alguien puede subirse al equipo de Aguirre en estos dos juegos es Richard Ledezma. El defensor lateral de Chivas puede hasta ganarse el puesto titular en la banda derecha, que quedó desprotegida con la lesión de Rodrigo Huescas, quien sufrió una grave lesión en un duelo del Copenhague en la Champions.

Con la baja de Huescas, el lateral derecho de la Selección Mexicana genera dudas. Esta zona del campo ha sido ocupada por momentos por Israel Reyes, quien no desconoce la posición, pero en el Club América tiene regularidad como central.

Además de Richard Ledezma y Brian Gutiérrez, otro jugador con pasado en el combinado estadounidense es Obed Vargas, quien, luego de ser de los elementos más destacados en el pasado Mundial Sub-17 con el Tricolor, ahora recibe su llamado con la mayor, pero su gran socio, Gilberto Mora, no está en la concentración. El mediocampista de los Xolos de Tijuana fue baja para recuperarse de una molestia física que tiene.

A pesar de esta baja, se espera que México pueda romper la sequía que tiene de seis juegos sin ganar. Cerraron 2025 con cuatro empates y dos derrotas, dejando muchas dudas a menos de seis meses para el inicio de la Copa del Mundo 2026.

Después de enfrentarse a Panamá y Bolivia, ambos de visitante, la Selección Mexicana de Javier Aguirre jugará en el Estadio La Corregidora el 25 de febrero.

Historial ante Los Canaleros │ Antecedentes oficiales más cercanos │ México vs. Bolivia │ Últimos enfrentamientos ı Foto: Especial