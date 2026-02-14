El escandaloso dato que evidencia lo FLOJA que es la Liga MX; es mucho mejor el futbol de Arabia Saudita

La Liga MX recibió una pésima noticia después del estudio revelado por “Skillcorner”, pues se reveló que el futbol mexicano es el número uno en el ranking de menos esfuerzo defensivo, lo que podría definirse como el torneo más flojo del mundo.

Con estos resultados, ligas como la de Arabia Saudita, la UEA Pro League, el torneo local de Turquía y la Stars League de Qatar se posicionan escalones abajo que la Liga MX, lo que significa que los equipos son un poco más dinámicos al momento de defender.

Aunque el ranking revelado por “Skillcorner” también sorprendió a la afición española, pues LaLiga de España, una de las mejores del mundo, se encuentra en la posición número seis de este listado, mientras que los torneos de Rusia, Suiza y República Checa están en los puestos 28, 29 y 30, respectivamente.

Un futbol más justo, eficaz y transparente. 👏



Presentamos el SAOT en colaboración con @GeniusSports, la tecnología semi-automática de fuera de lugar que nos lleva al siguiente nivel. 📺⚽#LigaBBVAMX, la primera en implementarla en el continente americano. 🙌 pic.twitter.com/jnIrNSag0w — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) January 9, 2026

¿Cuántos goles se anotaron en la jornada pasada de la Liga MX?

Con la revelación de este listado por parte de “Skillcorner”, en el que revela que la Liga MX es el torneo con menor esfuerzo defensivo, es la razón por la que hemos tenido muchos goles en las últimas jornadas del Clausura 2026.

En la pasada fecha del torneo local, la Jornada 5, se anotó un total de 25 goles en los 9 partidos. El encuentro entre Tigres y Santos y Necaxa vs. San Luis fueron en los que más anotaciones se lograron, con seis tantos y cuatro goles, respectivamente.

Mientras que el encuentro en el que más goles se han anotado en lo que va de la temporada fue en el Juárez vs. Cruz Azul, partido que terminó ganando La Máquina por marcador de 4-3 y siete anotaciones en total en los 90 minutos.

La Liga MX quita el play-in en este Clausura 2026

Después de varios años viviendo el play-in en la Liga MX, los directivos del torneo decidieron quitar este formato para el Clausura 2026, esto con el fin de que el certamen no sea tan largo por la Copa del Mundo de la FIFA.

Así que este año los primeros ocho lugares de la tabla general avanzarán directo a la liguilla del futbol mexicano, como ocurría desde que los torneos cortos se implementaron en México.

Equipos como Juárez, Pachuca y Pumas, que han accedido a la fiesta grande de la Liga MX gracias al play-in, tendrán que trabajar un poco más esta temporada si no quieren quedarse fuera de la liguilla.

