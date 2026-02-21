Cruz Azul se convierte en el verdugo de las Chivas al quitarles el invicto en la Liga MX

El Cruz Azul se podría catalogar como el mejor equipo en lo que va del torneo, pues La Máquina consiguió derrotar a las Chivas en la Jornada 7 del Clausura 2026 para quitarles el invicto de seis jornadas y acercarse en puntos para pelear por el liderato tras su victoria 2-1 en la cancha del Estadio Cuauhtémoc.

Como se presupuestaba, este compromiso fue el mejor del fin de semana, pues antes de que los jugadores saltaran al campo de juego para el calentamiento, el cuerpo técnico de ambos clubes casi llega a los golpes en el túnel del recinto, como lo informó Adrián Esparza Oteo durante la transmisión del encuentro.

El primer tiempo fue ríspido en Puebla, pues cada pelota se peleaba hasta que saliera del campo y por lo mismo existieron varias faltas en el terreno de juego, por lo que el árbitro central enseñó siete tarjetas amarillas en los primeros 45 minutos.

📹 | ¡Embistió el Toro! 💥



Tremendo remate de cabeza del goleador de la Máquina. 👊 Y así, @CruzAzul se adelantó en el marcador ante las Chivas. 🔥#LaLigaDeLaAfición ✨ #J7 #ConMéxicoC26 pic.twitter.com/dlMwsu6mAh — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) February 22, 2026

La primera anotación de la noche llegó al minuto 34 de tiempo corrido, cuando las Chivas cometieron una falta cerca del área y el Cruz Azul tuvo una oportunidad a balón parado. Agustín Palavecino mandó un centro preciso a la zona donde se encontraba Gabriel Fernández y el delantero uruguayo mandó a guardar la esférica con un remate de cabeza.

Llegó el medio tiempo y la presión para el equipo de Gabriel Milito comenzó a crecer en el encuentro, pues necesitaban un gol para rescatar el empate y no perder el invicto de seis jornadas que presumían antes de medirse a La Máquina.

En la segunda mitad, Milito decidió realizar algunos cambios; estuvo el de Ángel Sepúlveda, quien entró en el lugar de José Castillo, pues las Chivas metieron toda la carne al asador para ir en busca del empate.

📹 | El pequeño GRAN Charly. 🔥



Desde la táctica fija llegó el segundo tanto de @CruzAzul ante el Rebaño. 😎#LaLigaDeLaAfición ✨ #J7 #ConMéxicoC26 pic.twitter.com/1vbRG8fkSI — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) February 22, 2026

Nueve minutos antes de llegar al tiempo reglamentario, Ricardo Marín recibió un pase entre líneas y, al momento de llegar a línea de fondo, mandó un servicio que contactó Ángel Sepúlveda a la altura del punto penal. El delantero excementero consiguió el empate, pero por su pasado en Cruz Azul decidió no festejar su anotación.

Sin embargo, el invicto de Chivas se perdió de nuevo al 85′, pues nuevamente en una jugada a balón parado fue como el Cruz Azul logró la victoria. Agustín Palavecino mandó un centro desde el tiro de esquina y dentro del área apareció Charly Rodríguez con un remate de cabeza que venció el arco de Raúl Rangel.

El encuentro siguió su marcha y La Máquina consiguió mantener la ventaja para llevarse los tres puntos. Con esto, los pupilos de Nicolás Larcamón llegan a 16 unidades en la tabla general y se ponen a dos puntos del líder; es decir, un empate o derrota de las Chivas en las jornadas posteriores, pondría a los cementeros en el primer lugar.

DCO