“Me prende más” la extraña declaración de una estrella del América sobre el Clásico Nacional ante Chivas (VIDEO)

Se acerca el Clásico Nacional en la Liga MX Femenil y algunas jugadoras del América estuvieron en zona mixta en las instalaciones de Coapa para dar sus declaraciones previas a este encuentro, pero la que se llevó los reflectores fue la lateral mexicana Jana Gutiérrez, pues comentó que le “prende” jugar en el AKRON ante las Chivas.

“A mí me encanta jugar en el AKRON, o sea, me encanta que me abucheen, me encanta que me digan así, como que me prende más y me motiva más, entonces la verdad me encanta. Solo la cancha, sí, el césped está horrible, pero todo lo demás, o sea, la cancha, los vestidores, el ambiente, todo lo demás es increíble”, comentó Jana Gutiérrez en zona mixta.

Decir que el césped del Estadio Akron “está horrible” JAJAJAJA ALV, sin comentarios 🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/lmpzOprRto — El Campeonísimo (@Gaspar_Sparco) February 19, 2026

América domina el Clásico Nacional ante las Chivas

El Clásico Nacional de la Liga MX Femenil se llevará a cabo este domingo 22 de febrero en la cancha del Estadio AKRON, encuentro que arranca en punto de las 17:00 horas, tiempo del centro de México. Aunque la balanza se inclina al lado de las azulcremas.

Las pupilas de Ángel Villacampa tienen siete victorias en los últimos diez compromisos ante el Rebaño Sagrado, dos empates y solo una derrota, además de que la última vez que se vieron las caras fue en la liguilla del Apertura 2025, cuando las Águilas eliminaron a las Chivas por marcador global de 4-0.

El encuentro de este fin de semana enfrenta al segundo puesto de la tabla general, las rojiblancas, contra el tercer puesto de la competencia, las azulcremas, además de que las Chivas solo tienen ventaja de un punto en el Clausura 2026 y una victoria del América podría ponerlas en el primer puesto si Monterrey también cae en esta jornada.

El América quiere terminar con la sequía de títulos en este Clausura 2026

El América de Ángel Villacampa tiene el peor rendimiento en finales, pues las Águilas solo han ganado dos títulos del futbol mexicano femenil, pero han perdido cinco finales en su historia; la última fue el torneo pasado cuando cayeron derrotadas a manos de Tigres en la serie por el campeonato.

Aunque también lograron meterse hasta la final en el Clausura 2025, cuando se vieron las caras con el Pachuca y el América volvió a caer en un encuentro por el título de la Liga MX Femenil.

Es por eso que esta temporada el conjunto dirigido por Ángel Villacampa busca volver a pelear por el trofeo y terminar con una racha negativa de finales perdidas.

