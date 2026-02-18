¿Se acabó el amor? Henry Martin tiene jugosas ofertas del extranjero para dejar al América y el adiós está cerca

Henry Martín ha pasado un mal momento con el América por las lesiones que sufrió el año pasado, pues no pudo jugar toda la temporada con las Águilas, pero en su regreso a la actividad con su equipo, el delantero mexicano dio varias declaraciones que dejaron mal parado al capitán azulcrema.

Con información del diario Marca, Henry Martín ya recibió una jugosa oferta del extranjero para salir del América y se trata del San Diego FC, equipo que se quiere llevar al delantero de 33 años a la MLS, así que ya le ofrecieron un sueldo importante para dejar Coapa en unos meses.

Cabe recalcar que la ventana de fichajes en la MLS aún sigue abierta; es hasta el 26 de marzo del 2026 la fecha límite que tienen todos los equipos de la liga para poder registrar a sus nuevos jugadores, así que Henry Martín podría irse del América si llegan a un acuerdo antes de que cierre el mercado de fichajes.

Rueda el balón en la segunda parte de #ElClásicoDeMéxico. ⚽️🔛

Henry Martin es criticado en redes sociales por sus declaraciones sobre la afición

Henry Martin estuvo en el ojo del huracán hace unas semanas por sus declaraciones que dio en una entrevista con TUDN, pues el delantero mexicano dijo que él no jugaba para la gente, sino que lo hacía por él y su familia, que si le daba alegrías a la afición, estaba bien.

Estas palabras no fueron bien recibidas por los azulcremas, pues desde su llegada al América, la afición lo ha apoyado en las buenas y las malas; es por eso que semanas después volvió a hablar a los micrófonos de la prensa para aclarar este tema, el cual se salió de las manos de Martin cuando se publicó la entrevista.

Sin embargo, el problema no termina ahí, ya que después del Clásico Nacional, el ariete mexicano asistió a la zona mixta donde lo cuestionaron sobre la falta de gol del América, a lo que él contestó que ese tema deberían preguntárselo André Jardine.

"Yo no juego para la gente, me preocupo por mi, por mi familia; si le puedo dar alegrías a la afición está bien, pero cualquier deportista se debería de preocupar por lo interno. Si te enfocas en lo externo estás acabado"



Henry Martin.



Opiniones? pic.twitter.com/pHVmSQ0rVj — 🦅 (@1916Aguila) February 11, 2026

¿Cuándo vuelve a jugar el América en la Liga MX?

El América tuvo un pésimo fin de semana después de caer derrotado a manos de las Chivas en el Clásico Nacional, con lo que cayeron hasta la décima posición de la tabla general del Clausura 2026, sumando ocho puntos después de seis jornadas.

El siguiente encuentro de las Águilas en el certamen local será el viernes 20 de febrero cuando viajen a Puebla para medirse a La Franja en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, encuentro correspondiente a la Jornada 7 del Clausura 2026.

A pesar de enfrentarse al decimotercer puesto de la general, este cotejo podría ser complicado para el América, ya que el Puebla le sacó el empate al Toluca y de igual forma repartieron una unidad en su visita al Estadio Caliente.

