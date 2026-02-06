“Parecía que veía la luz y todavía fue más doloroso” Henry Martín revela el peor momento de su vida (VIDEO)

Henry Martín estuvo presente en el Museo de Cera para develar su figura en este recinto, pero uno de los temas que tocó el delantero del América fue sobre la lesión que lo mantuvo casi todo el torneo pasado fuera de la actividad y por la que apenas está volviendo a tener continuidad con los azulcremas.

“Difíciles, porque aproximadamente cuatro meses sin ver actividad; es la segunda lesión más larga que he tenido en mi carrera. La primera fue ligamento cruzado, me llevó aproximadamente siete u ocho meses, en la que te pasan por la cabeza muchas situaciones, desde el retiro, que no vas a regresar igual, que te va a costar mucho. En esta ocasión fue diferente porque parecía que veía la luz y todavía fue más doloroso porque retrocedía”, comentó Henry Martín.

Henry Martín @TUDNUSA @TUDNMEX pic.twitter.com/LI00lZhVDa — Zaritzi Sosa (@zaritzisosa) February 6, 2026

¿Cuánto tiempo estuvo fuera de las canchas Henry Martín?

Henry Martín no pudo ayudar al América a salvar la temporada el año pasado, pero alcanzó a disputar algunos encuentros en los primeros seis meses del año; sin embargo, fue en el arranque del Apertura 2025 cuando el capitán de las Águilas comenzó a perder protagonismo con los azulcremas.

Después de jugar la final del Clausura 2025, el partido ante el LAFC por el último boleto al Mundial de Clubes y el Campeón de Campeones, Henry Martín solo disputó la Jornada 3, 4 y 8 del torneo pasado, los tres partidos de la Leagues Cup, antes de iniciar el largo proceso de recuperación de su terrible lesión.

Su último partido fue el 9 de septiembre del 2025 y regresó a la actividad hasta el 29 de noviembre del año pasado, en la vuelta de los cuartos de final del Clausura 2025 ante el Monterrey, encuentro que terminó ganando el América, pero por el marcador global quedaron eliminados del torneo.

🚨🦅

Henry Martin posando junto a su figura de cera🚨🦅. sin duda un referente e icono del americanismo y del futbol nacional 🙏🏼 ¿leyendas o referente?🧐 pic.twitter.com/aROpUinyYb — Edgar Morales (@edddgarm) February 6, 2026

¿Cuántos partidos lleva jugados Henry Martín este 2026?

Tras pasar un calvario con su lesión el año pasado, Henry Martín ha vuelto a la actividad con el América poco a poco. Fue el pasado 31 de enero del 2026 cuando el delantero mexicano tuvo sus primeros minutos en el torneo al enfrentar al Necaxa en el Estadio Ciudad de los Deportes, partido en el que ‘La Bomba’ casi consigue un gol de chilena y dejó buenas sensaciones en el campo de juego.

Días después, el ariete de las Águilas volvió a entrar de cambio, pero en esta ocasión en el debut del América en la Concacaf Champions Cup ante el Olimpia de Honduras, cotejo que terminó con la victoria para los azulcremas por marcador de 2-1.

El siguiente encuentro para los pupilos de André Jardine será el sábado 7 de febrero en la cancha del Coloso de la Noche Buena, compromiso ante los Rayados de Monterrey correspondiente a la Jornada 5 del Clausura 2026.

