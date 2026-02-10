Henry Martín se gana el odio de algunos americanistas con sus declaraciones; “Yo no me esfuerzo por la gente” (VIDEO)

El experimentado delantero Henry Martín considera que la afición del América ha sido injusta con él, esto luego de que un sector de la misma ha pedido su salida del equipo a causa de las lesiones que durante el último año lo han tenido marginado la mayor parte del tiempo, motivo por el que lanzó un contundente mensaje.

“Yo fui parte importante de ese tricampeonato y te das cuenta que por más que hagas, la gente no va a estar feliz. Esto me quedó claro desde la primera vez que se me volteó la afición, yo no trabajo para la gente, yo no me esfuerzo por la gente, yo trabajo para mí y mi familia”, aseguró La Bomba en entrevista con TUDN.

Henry Martín asegura que solamente él decidirá la fecha de su retiro

Un sector de la hinchada del América ha pedido incluso el retiro de Henry Martín ante la poca actividad que ha tenido últimamente el atacante yucateco, quien dejó en claro que él dejará las canchas cuando quiera y no cuando la gente lo pida.

“Yo me voy a retirar cuando yo quiera retirarme, no cuando mi cuerpo me diga basta, o cuando la gente me diga basta o cuando la prensa me diga basta”, resaltó el delantero de 33 años de edad.

Henry Martín reconoció que gracias al América se ha convertido en un referente del club y ha logrado cosas importantes, al tiempo que también afirmó que él se ha entregado al 100 por ciento para trascender con los azulcremas.

“Yo llegué al América sin ser nada. América me puso en donde estoy, pero también porque yo he dado mucho de mí”, sentenció La Bomba, quien forma parte de la plantilla de las Águilas desde el Clausura 2018, torneo en el que llegó con los de la capital procedente de Xolos.

Henry Martín confiera que las lesiones lo hicieron pensar en poner fin a su carrera

Henry Martín reconoció que las constantes lesiones que ha sufrido durante los últimos años con el América lo hicieron creer que había llegado el momento de retirarse como futbolista, pues aunado a eso también lidió con los comentarios de la afición.

“Te empiezas a creer que el será que ya me tengo que retirar, será que ya se acabó mi tiempo en el futbol, porque con todo lo que te dicen, que escuchas, que lees, que ves, y además con lo que ves en el día a día que te está sucediendo, tu cabeza te juega una mala pasada de creértela”, admitió el mundialista con el Tricolor en Qatar 2022.

Desgarros, tendinitis y un esguince de rodilla limitaron la participación de Henry Martín con el América el último año. El mexicano debutó en el Clausura 2026 en el duelo de la Jornada 4 contra el Necaxa y fue titular en el de la Fecha 5 ante Monterrey.

EVG