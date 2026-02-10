Piloto de F1 sufre accidente automovilístico y esto se sabe de su estado de salud; ¿podrá competir en el campeonato?

Un piloto de F1 sufrió un accidente automovilístico previo a la segunda tanda de pruebas de pretemporada.

El italiano Kimi Antonelli, piloto de la escudería Mercedes en la Fórmula 1 (F1), sufrió un accidente automovilístico a bordo de su nuevo Mercedes AMG GT 63 PRO 4MATIC+, esto luego de chocar contra un poste, posteriormente contra las barreras y finalmente con un muro de contención. El hecho ocurrió en San Marino.

Debido al fuerte golpe sufrido, el auto de lujo de Kimi Antonelli quedó destruido. Por fortuna, el volante de 19 años de edad no resultó con ningún tipo de lesión, motivo por el cual este incidente no será impedimento para que esté en la segunda tanda de pruebas de la pretemporada, las cuales comienzan este 11 de febrero.

ANDREA KIMI ANTONELLI I SWEAR YOU JUST GOT THAT CAR 😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/ZijSirEmQS — ally ✨ (@oscasstri) February 10, 2026

"Podemos confirmar que Kimi estuvo involucrado en un accidente de tráfico el sábado por la noche cerca de su casa en San Marino. La policía acudió al lugar después de ser llamada por Kimi. Su coche fue el único involucrado y, aunque su vehículo resultó dañado, Kimi no sufrió ninguna herida“, informó Mercedes en un comunicado.

Kimi Antonelli, listo para los test de pretemporada de F1

A pesar de este accidente, Mercedes confirmó que Kimi Antonelli participará en el segundo test de pretemporada de cara a la F1 2026, el cual está programado para llevarse a cabo del 11 al 13 de febrero en Baréin.

Medios internacionales reportaron que el italiano pudo descender por su cuenta del automóvil y notificó a las autoridades locales, las cuales descartaron cualquier daño físico luego de una revisión preventiva.

De acuerdo con los reportes, los sistemas de seguridad evitaron un desenlace más grave para Kimi Antonelli, lo que resultó clave para que el corredor de Mercedes no sufriera lesiones.

Kimi Antonelli estará en el volante del W17 en la sesión vespertina del primer día del segundo test de la pretemporada de F1, alternando actividades con su coequipero George Russell.

¿Cuántas temporadas de F1 ha corrido Kimi Antonelli?

Kimi Antonelli debutó como piloto de F1 en el 2025, por lo que la F1 2026 será su segunda campaña en el Gran Circo, donde es uno de los dos volantes de Mercedes.

El originario de Bolonia terminó en la séptima posición en su primera temporada en la Fórmula 1 tras cosechar 150 unidades a lo largo del campeonato.

Kimi Antonelli debutó en la F1 2025, en la que se convirtió en el reemplazo del heptacampeón Lewis Hamilton, quien formó parte de Mercedes del 2013 al 2024.

EVG