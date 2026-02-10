Clara Brugada descarta una sede para el Estadio de Cruz Azul

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, calificó como una mentira que el Club de Futbol Cruz Azul vaya a tener su estadio en el Parque Bicentenario, como se ha dicho.

En conferencia, la mandataria capitalina afirmó que este espacio se mantendrá como uno de recreación para la ciudadanía y no se aceptará un proyecto ahí.

“Es mentira de que va a ser destinado para algún otro proyecto.

“No es así. El Parque Bicentenario, el día de hoy, después del lamentable accidente que hubo ahí está en manos del Gobierno federal para que siga siendo un gran parque para la población. Sería un error aceptar otro proyecto

Esto, porque luego de su reunión con el presidente de Cruz Azul, Víctor Velázquez, la semana pasada, surgió información acerca de tres supuestas sedes para la construcción del estadio del club: el Parque Bicentenario, el Deportivo Hermanos Galeana y el Parque Cuitláhuac.

“Si Cruz Azul quiere construir u estadio en la CDMX, está bien, que presenten propuestas, se van a analizar y que no afecte espacios”, dijo la mandataria.

