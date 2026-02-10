Canelo Álvarez arremete contra los peleadores jóvenes y les enseña el camino para ser estrellas

El boxeador tapatío Saúl ‘Canelo’ Álvarez lanzó una fuerte crítica contra los jóvenes pugilistas, al señalar que en varios de ellos ve que anteponen la fama y el dinero a la disciplina y aseguró que ese no es el camino para sobresalir en el deporte, por lo que les dio un valioso consejo.

“Cuando escuchas y ves a los peleadores jóvenes quieren ser famosos y ricos. Se visten como si ya lo fueran, publican fotos en redes sociales como si ya lo fueran. No, ése no es el camino para ser una superestrella; tienes que enfocarte en ser peleador”, aseveró el ‘Canelo’ en Mr. Verzace Podcast, en la que fue su primera entrevista tras su derrota ante Terence Crawford en septiembre del 2025.

Canelo Álvarez aconseja a los boxeadores jóvenes

En el mismo tenor, el ‘Canelo’ Álvarez les dejó en claro a las jóvenes promesas del boxeo que el dinero y la fama solamente llegan cuando los pugilistas se enfocan en ser disciplinados para cumplir sus metas.

“La fama y el dinero llegan solos cuando te enfocas en ser grande”, sentenció Saúl Álvarez, quien con su caída ante Terence Crawford llegó a tres derrotas en su carrera.

El ‘Canelo’ Álvarez recordó que ganó su primer millón de dólares cuando apenas tenía 19 años (2009), por lo que sabe que un boxeador de esa edad puede perder piso con esa suma de dinero cuando su principal interés es la fama.

“Yo hice mi primer millón de dólares cuando tenía 19 años, así que imagínate, si un niño de 19 gana un millón, pierde la cabeza, ¿no? Porque hoy todos quieren ser superestrella“, enfatizó el boxeador tapatío.

¿Cuándo es la próxima pelea del ‘Canelo’ Álvarez?

El regreso de Saúl ‘Canelo’ Álvarez al ring deberá esperar más de lo acostumbrado, pues en este 2026 no tendrá una pelea en mayo, como normalmente ocurre.

El pugilista jalisciense tendrá su siguiente combate el próximo 12 de septiembre en Riad, Arabia Saudita, en la función denominada “México contra el mundo”. Su rival está por definir.

El ‘Canelo’ Álvarez no peleará en mayo debido a que fue operado del codo después de su pelea en Las Vegas, Nevada, contra Terence Crawford.

EVG