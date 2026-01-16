Canelo Álvarez se prepara para su regreso y estos son los posibles rivales para su pelea en 2026

Saúl ‘Canelo’ Álvarez terminó el 2025 con una dura derrota ante Terence Crawford en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada, perdiendo todos sus cinturones del peso supermediano ante el boxeador estadounidense, que meses después anunció su retiro del deporte.

El pugilista mexicano busca regresar a la senda del triunfo en el boxeo y volver a ponerse como contendiente a cada uno de los títulos de su categoría; es por eso que, junto a Turki Alalshikh, anunció que volverá al ring el próximo 12 de septiembre en Arabia Saudita en una función que tendrá como nombre ‘México contra el mundo’.

Sin embargo, en el video que publicaron en redes sociales no anunciaron el rival contra el que se enfrentará el ‘Canelo’ Álvarez en su regreso al cuadrilátero, pero hay varios nombres en la lista para subirse al ring con el mexicano.

‼️ BREAKING: Canelo to return in September ‼️



His Excellency Turki Alalshikh announces that Canelo Alvarez will return on September 12th in a “Mexico against The World” card under his inaugural Canelo Promotions banner in Riyadh 👏 pic.twitter.com/d2objGc2yp — Ring Magazine (@ringmagazine) January 15, 2026

Estos son los posibles rivales del Canelo Álvarez para su regreso

Aunque no se dio a conocer el rival del ‘Canelo’ Álvarez en el anunció de su regreso, Turki Alalshikh, fue el encargado de dar algunos nombres que hay en la lista de rivales del mexicano, esto ocurrió en julio de 2025.

Hamzah Sheeraz es uno de los nombres que toma fuerza en la lista de rivales y el británico venció a Edgar Berlanga en su última pelea.

Christian M’billi el pugilista francés ha sonado en diferentes ocasiones para ser rival del mexicano, además viene de derrotar a Lester Martínez en septiembre de 2025.

David Benavidez “El Monstruo Mexicano” ha mostrado su interés en diferentes ocasiones por pelear con su compatriota.

Dmitry Bivol venció al ‘Canelo’ Álvarez en mayo de 2022 y una posible revancha entre los dos pugilistas ha sido pedida tanto por los expertos como los aficionados.

Además, después del retiro del boxeo por parte de Terence Crawford, boxeadores como Jermall ‘Hit man’ Charlo, Diego Pacheco y Jacob Bank, son algunos de los pugilistas que han mostrado su interés por subirse al ring con Saúl Álvarez.

El Canelo Team estará presente en Arabia Saudita para el regreso de Álvarez

Saúl Álvarez tendrá todo el 2026 para recuperarse de su lesión en el codo y seguir preparándose para su regreso al ring el 12 de septiembre en Arabia Saudita.

Cabe recalcar que, la cartelera que tendrá como nombre ‘México contra el mundo’, el Canelo Promotions debutará en el boxeo, evento en el que todos los peleadores que están en el equipo del mexicano se medirán ante diferentes contendientes del mundo, pero la cereza del pastel será la pelea del ‘Canelo’ Álvarez por el título mundial.

Además, Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, declaró que el pugilista mexicano mantiene su posición como clasificado número uno del organismo.

DCO