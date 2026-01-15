¡OFICIAL! Canelo Álvarez regresa al ring con un contunden mensaje y una esperanza para México

El boxeo mexicano está de fiesta con el regreso de Saúl “Canelo” Álvarez al ring. Turki Alalshikh, propietario de la prestigiosa revista Ring Magazine, anunció que el campeón peleará el 12 de septiembre en Riad, Arabia Saudita. Este evento coincide con el Día de la Independencia de México y promete ser un espectáculo inolvidable.

La cartelera, titulada “México contra el Mundo”, marcará el retorno del campeón Canelo a los encordados. En un video publicado en la plataforma X, Alalshikh enfatizó la importancia de esta fecha y su significado para los aficionados. “El 12 de septiembre será una gran pelea”, aseguró, dejando a los seguidores ansiosos por conocer más detalles.

Aún no se conoce al rival del Canelo Álvarez

Hasta el momento, el nombre del oponente de Canelo sigue siendo un misterio. Se ha especulado sobre varios posibles contrincantes, pero la confirmación oficial aún no se ha realizado. La incertidumbre añade emoción a la anticipación de este regreso, especialmente después de su inactividad en el ring desde su última pelea.

Canelo (63-2-2, 39 KOs) ha enfrentado un período difícil tras su derrota por decisión unánime ante Terence Crawford en septiembre del año pasado. Posteriormente, se sometió a una cirugía de codo, lo que lo mantuvo alejado de la acción más tiempo del esperado. Aunque inicialmente planeaba regresar en febrero, su recuperación ha llevado más tiempo.

Hay títulos vacantes para el Canelo Álvarez

Con la reciente retirada de Crawford, los títulos de peso supermediano del CMB, la FIB y la OMB están vacantes. En este contexto, otros boxeadores como José Armando Reséndiz, quien fue ascendido a campeón absoluto de la AMB, y los prometedores Diego Pacheco y Hamzah Sheeraz, están listos para aprovechar las oportunidades que surgen en la división.

El regreso de Canelo Álvarez representa no solo una oportunidad para él de retomar su lugar en la cima del boxeo, sino también para los aficionados de disfrutar de una pelea que promete ser histórica. Con la celebración del Día de la Independencia de México, los fanáticos esperan un espectáculo que resalte el orgullo y la pasión del país en el ámbito deportivo.