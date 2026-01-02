Canelo muestra su lado más íntimo con una foto familiar con la que inició el 2026

Saúl Canelo Álvarez le dio la bienvenida al año nuevo con una foto especial que compartió en redes sociales. El peleador tapatío subió a Instagram una historia en donde sale él, junto a su esposa, Fernanda Gómez, y sus dos hijos menores. Acompañó la postal con la frase: “Feliz año 2026”.

En la imagen el Canelo Álvarez sale con short, playera azul y una gorra blanca. En sus brazos está la pequeña Eva Victoria, su quinto hijo. Una foto conmovedora que demuestra el lado humano del peleador jalisciense.

Canelo Álvarez da la bienvenida al 2026 ı Foto: Especial

¿Qué sigue para el Canelo Álvarez en 2026?

El 2025 no fue el mejor año para el Canelo Álvarez. En septiembre perdió el título mundial indiscutido de peso supermediano, lo que significa que en 2026 deberá empezar de nuevo la conquista de campeonatos mundiales uno por uno, si quiere ser absoluto otra vez.

Saúl Álvarez se encuentra en proceso de recuperación de una lesión que lo privará de pelear en los primeros seis meses. Pero eso no impide que se estén haciendo las preparativos, al menos administrativos, para el regreso del tapatío a los ensogados.

La Federación Internacional del Boxeo (FIB) inició el proceso de negociación para que el Canelo se enfrente al cubano Osleys Iglesias por el título de esta organización en la categoría de los pesos supermedianos. El límite de esta operación está fijado para el 3 de enero del 2026 para definir cuándo se llevará a cabo.

Además de la FIB, el CMB, OMB y AMB también han iniciado a hacer sus movimientos para que las 168 libras tengan nuevo campeones. En la AMB el mexicano Armando El Toro Reséndiz fue ascendido a campeón regular, luego de ganar el interinato.

El 'Canelo' Álvarez perdió todos sus títulos contra Terence Crawford. ı Foto: AP

Canelo Álvarez, fuera del Top 10 del mundo

Uno de los grandes golpes para el boxeo mexicano fue la derrota de Saúl Canelo Álvarez ante Terence Crawford, pues no sólo significó la pérdida del título mundial indiscutido de las 168 libras, ya que el tapatío quedó fuera del Top 10 de The Ring por primera vez en 12 años.

El pugilista mexicano fue el primer lugar del mundo desde que venció a Sergey Kovalev en el 2019. Se mantuvo en este lugar hasta el 2022, cuando perdió ante el también ruso Dmitry Bivol en las 175 libras y descendió un puesto.

Los 10 mejores boxeadores del mundo para The Ring son Oleksandr Usyk, Naoya Inoue, Jesse Rodriguez, Dmitry Bivol, Artur Beterbiev, Junto Nakatani, Shakur Stevenson, David Benavidez, Devin Haney y Oscar Collazo.

aar