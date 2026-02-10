Así fue la caída de Donovan Carrillo y su primera participación en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 (VIDEO)

El mexicano Donovan Carrillo tuvo su primera participación en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026. El originario de Guadalajara formó parte de los patinadores en el programa corto, en donde maravilló a los aficionados.

¡ERES GIGANTE, DONOVAN!👏



El patinador mexicano @DonovanDCarr brilla en la Milano Ice Skating Arena tras presentarse en estos Juegos Olímpicos de Invierno al ritmo de 'Hip Hip Chin Chin'🇲🇽⛸️ ¡Vamos por esa final!#MilanoCortina2026 pic.twitter.com/gQdY7uGT1Y — Claro Sports (@ClaroSports) February 10, 2026

Donovan Carrillo tuvo una pequeña caída en los primeros instantes de su rutina. Afortunadamente no se fue por completo al hielo, pues se detuvo con sus manos, y pudo recomponerse rápidamente para seguir con su presentación, la cual se llevó aplausos y ovaciones por parte de los asistentes. Tuvo deducción de un punto por su traspié.

“Esto es para México. Los sueños se hacen realidad”, dijo mientras salía del hielo. Por su rutina corta tuvo una sumatoria de 75.56 puntos.

El mexicano debe ubicarse en los primeros 24 lugares del programa corto para avanzar a la final olímpica, en donde buscará su primera medalla. Milano-Cortina 2026 es su segunda justa invernal, luego de terminar en el lugar 22 en Beijing 2022.

Donovan Carrillo dedica actuación a México

Después de su rutina corta, el tapatío, pero que entrena en Canadá, dijo a Claro Sports que participar en los Juegos Olímpicos de Invierno es un premio a la dedicación, además que es un escenario que muchos grandes atletas no llegan a pisar.

“Es algo inspirador. Es un premio a los deportistas por la dedicación, hay muchos grandes deportistas que no llegan. Poner a México en el mapa es un plus, esperemos que cada vez seamos más (los mexicanos en JO de Invierno)”, dijo.

“Ser parte de la historia es un gran premio”🗣️🇲🇽@DonovanDCarr, orgulloso de su participación en Milano Cortina 2026... Esto nos dijo EN EXCLUSIVA pic.twitter.com/I9muf2aRQe — Claro Sports (@ClaroSports) February 10, 2026

Donovan Carrillo fue uno de los primeros patinadores en tomar el hielo, por lo que debe esperar a que termine esta primera ronda para conocer su destino. Sin embargo, mientras espera se siente tranquilo por el trabajo hecho.

“En parte hice mi trabajo, por eso estoy optimista. El axel (salto en el que se cayó) se escapó un poquito, pero he entrenado muy duro, vamos a dejar que las cosas pasen y esperemos estar ahí (en la final)“, señaló.

“Es algo magnífico ser parte de estos deportistas que inspirar y animan a más niños a tener sueños. Yo fui uno de ellos, crecí viendo a grandes referentes en clavados, que somos potencia”, agregó.

aar