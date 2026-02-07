Inauguran justa olímpica invernal con participación de 5 mexicanos

Con una enorme sonrisa, como cuando se cumple un sueño,Donovan Carrillo ingresó con la bandera de México al centro del Estadio San Siro durante la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026, que ayer se pusieron en marcha de manera oficial con una apertura que se hizo de manera simultánea en cuatro sedes.

El patinador artístico de 26 años fue uno de los dos abanderados de la delegación tricolor, una de las últimas en desfilar en la apertura de la edición XXV del magno evento. La veterana esquiadora alpina Sarah Schleper fue la otra abanderada nacional en la ceremonia de inauguración, misma que comenzó con un tributo a Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini y Gioachino Rossini, los genios de la música que ha dado Italia. Estuvieron representados por cabezudos alrededor de los cuales danzaron bailarines al ritmo de sus composiciones más icónicas.

La esquiadora Sofia Goggia prende el pebetero olímpico en Cortina. ı Foto: Reuters y AP

El Tip: CARRILLO debutará el próximo martes 10 de febrero en el programa corto de patinaje artístico, a las 11:30 am.

Al mismo tiempo que Donovan Carrillo ondeaba feliz la bandera de México, estaban con él los esquiadores de fondo Regina Martínez y Allan Corona. Atrás de ellos, con la emoción a flor de piel, salieron Sarah Schleper y Lasse Gaxiola, quienes conforman la primera dupla madre-hijo en la historia de unos Juegos Olímpicos de Invierno.

En los primeros momentos de la ceremonia tuvo una magistral aparición la cantante estadounidense Mariah Carey, quien deslumbró a todos con su voz al interpretar en italiano el tema “Nel blu, dipinto di blu” (En el cielo, pintado de azul), también conocido como “Volare”, canción con la que Domenico Modugno se convirtió en la ganador del festival de San Remo 1958.

Poco después de la magistral aparición de la diva del whistle notes apareció en escena la también legendaria cantante Laura Pausini, quien interpretó de manera imponente el himno nacional de su país, Italia.

Artistas hacen vibrar el Estadio San Siro, en Milán, Italia, el viernes. ı Foto: Reuters y AP

Los atletas marcharon en otros tres lugares de manera simultánea, algunos portando la bandera de su país, en otras tres sedes: en Cortina d’Ampezzo, en el corazón de las montañas Dolomitas; Livigno, en los Alpes; y Predazzo, en la provincia autónoma de Trento.

20 años pasaron para que unos JOI se celebraran otra vez en Italia

La ceremonia duró casi tres horas hasta que el presidente de Italia, Sergio Mattarella, declaró oficialmente abiertos los Juegos de Milán-Cortina tras un discurso de Kirsty Coventry, la primera mujer en liderar el Comité Olímpico Internacional. “Gracias por creer en la magia de los Juegos Olímpicos”, dijo, y varios minutos después, se aseguró de mencionar a los “titulares de derechos de medios” que pagan para transmitir el evento.

Hubo referencias a la antigua Roma, el Renacimiento, el Carnaval de Venecia y las tradiciones notables del país en áreas como la cocina y la literatura, como Pinocho y El Infierno de Dante.

Mariah Carey interpreta “Nel blu, dipinto di blu” en la ceremonia , ayer. ı Foto: Reuters y AP

Un desfile de moda mostró atuendos —creados por el fallecido diseñador Giorgio Armani, quien murió el año pasado a los 91 años— en los colores de la bandera de Italia: rojo, verde y blanco.Por su parte, la actriz italiana Sabrina Impacciatore, famosa por White Lotus, lideró una sección que llevó a los espectadores a través de un siglo de Juegos Olímpicos pasados, con ejemplos de la evolución del equipamiento, la ropa deportiva y la música. Y la actriz y comediante Brenda Lodigiani demostró los populares gestos de manos italianos que a menudo se usan para comunicarse en lugar de palabras.

Otro símbolo de lo disperso que está todo esta vez: en lugar del habitual pebetero que se enciende y arde durante toda la duración de los Juegos Olímpicos, habrá dos, ambos destinados como un homenaje a los estudios geométricos de Leonardo da Vinci. Uno está en Milán, a cuatro kilómetros de San Siro, y el otro estará a 400 kilómetros de distancia, en Cortina.

Calendario de los mexicanos en los JOI