Canelo Álvarez presume los costosos tenis Amiri que recibió de regalo y su precio es estratosférico (FOTO)

Saúl ‘Canelo’ Álvarez es uno de los deportistas mejor pagados del mundo y varias marcas buscan colaborar con él, aunque el pugilista mexicano decidió que fuera la empresa Amiri la que lo vistiera con sus prendas diseñadas para cada pelea o evento social al que asiste.

En esta ocasión, el oriundo de Guadalajara, Jalisco, presumió que la marca estadounidense le mandó unos tenis tipo Converse, los cuales son una edición limitada por ser colaboración con la casa de moda japonesa de lujo Maison Mihara Yasuhiro, que en la carta que le agregaron dice que es el segundo capítulo de este junte.

Los tenis son color azul claro con blanco, pues tienen detalles como si fueran los huesos del pie. Estos sneakers rondan entre los 13 mil 900 y los 27 mil 140 pesos mexicanos; estos son precios de diferentes páginas de reventa.

TE RECOMENDAMOS: Futbol Mexicano Tigres y Toluca no se hacen daño en el Universitario y empatan a cero en la reedición de la pasada final

Canelo Álvarez presumió los tenis Amiri en sus redes sociales. ı Foto: Captura de Pantalla

Canelo Álvarez ha presumido sus prendas Amiri arriba del ring

Canelo Álvarez se convirtió en embajador de Amiri el año pasado, comenzando a vestir las prendas de diseñador en los últimos dos pesajes que tuvo en 2025 y también presumiendo las piezas exclusivas que la marca estadounidense realizó para el pugilista mexicano cuando subiera al ring.

Tanto en la pelea contra William Scull como contra Terence Crawford, el boxeador jalisciense subió al cuadrilátero con un short Amiri y su bata de igual forma diseñada por esta empresa.

Al ser embajador de la marca, el ‘Canelo’ Álvarez recibe prendas y zapatos exclusivos para usarlos en eventos, alfombras rojas o en su llegada al ring; de esta forma, Amiri consigue que su ropa y calzado sean vistos por el mundo.

Canelo Álvarez ya tiene fecha de regreso al cuadrilátero

Después de perder todos sus títulos del peso supermediano al caer derrotado a manos de Terence Crawford en Las Vegas, Nevada, el pugilista mexicano se sometió a una cirugía para combatir una lesión en el codo que venía arrastrando, poniendo pausa a su participación en el boxeo por un tiempo.

El boxeador jalisciense estuvo hace unos días con Turki Alalshikh para grabar un video y subirlo a redes sociales donde informan que será el 12 de septiembre cuando el ‘Canelo’ Álvarez vuelve a ponerse los guantes para tener su primera pelea del 2026.

Esta cartelera tendrá como nombre “Mexico against The World”, la cual será el debut para la empresa Canelo Promotions, y varios pugilistas pertenecientes al equipo del mexicano estarán participando esa noche en Arabia Saudita.

DCO