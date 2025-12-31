¡Directo! Canelo Álvarez recibe despiadadas críticas y ataques de Terence Crawford (VIDEO)

El estadounidense Terence Crawford, quien venció a Saúl ‘Canelo’ Álvarez en septiembre del 2025, arremetió contra el boxeador mexicano al asegurar que se sintió minimizado por él en la pelea en la que se impuso por decisión unánime en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada.

“Lo puedes ver en la pelea, respetó mucho mi poder, se frustró porque no podía creer que yo le podía pegar así, creo que mucha gente me subestimó, mi fuerza, mi poder para pegar y creo que ‘Canelo’ también lo hizo”, aseveró el ahora exboxeador en una entrevista que le hizo el streamer Adin Ross.

Terence Crawford derrotó por decisión unánime al ‘Canelo’ Álvarez la noche del 13 de septiembre del 2025, con lo cual el tapatío sufrió la tercera derrota de su carrera y la segunda a manos de un estadounidense, luego de su tropiezo a manos de Floyd Mayweather Jr. en septiembre del 2013.

Terence Crawford esperaba una mejor versión del Canelo Álvarez

En la misma entrevista, Terence Crawford reveló que tenía una expectativa más elevada de su combate contra el ‘Canelo’ Álvarez, ya que esperaba que el mexicano mostrara más recursos arriba del ring.

“No voy a mentir. Pensé que iba a ser más difícil, ¿sabes? Pero cuando entré ahí y empecé a medirlo, dije: ‘Está bien, ya lo tengo’, indicó Bud.

“No me estaba tirando golpes, no intercambiábamos nada. Lo único que intentaba hacer era presionarme cada vez más, pero si hacía eso lo iba a contragolpear”, agregó Terence Crawford, quien apenas el 16 de diciembre anunció su retiro después de una carrera de 17 años como boxeador, en la que no conoció la derrota, siendo su última pelea precisamente la que tuvo ante el ‘Canelo’ Álvarez.

Con su caída ante Terence Crawford, el ‘Canelo’ Álvarez extravió su título de campeón de peso supermediano al perder sus cinturones de la Asociación Mundial, Consejo Mundial, Organización Mundial y Federación Internacional de Boxeo.

¿Cuándo es la próxima pelea del ‘Canelo’ Álvarez?

Todo parece que la próxima pelea del ‘Canelo’ Álvarez no será en mayo del 2026, pues en octubre, un mes después de su derrota ante Terence Crawford, el tapatío se sometió a una cirugía de codo para tratar una lesión persistente.

Lo más factible es que el tapatío se vuelva a subir de nuevo al ring hasta septiembre del 2026, cuando tenga su tradicional combate para celebrar las fiestas patrias en Las Vegas, Nevada.

EVG