Estos son los tres cracks que se convirtieron en los máximos goleadores del 2025 en el mundo

Estos son los tres delanteros con más goles del 2025.

El 2025 llegó a su fin y con ello las estadísticas por año de cada jugador hacen corte de caja para definir al mejor rompe redes del año, el cual estuvo muy disputado entre tres delanteros que no se cansan de marcar goles tanto con su club como con su selección.

Solo tres centrodelanteros lograron pasar la marca de las 50 anotaciones en todo el año. El primer lugar fue para Kylian Mbappé, quien logró 66 goles en los 365 días del año con el Real Madrid; el segundo lugar fue para Harry Kane, que logró 60 tantos, y el tercer puesto para Erling Haaland, con 57 goles en su cuenta personal.

La lista la completan jugadores como Kevin Hernández, Victor Osimhen, Lionel Messi, Vangelis Pavlidis, Bissoli, Cristiano Ronaldo y Jorge Rivera. A pesar de que ‘La Pulga’ y ‘El Bicho’ están en el final de su carrera, los dos se mantienen entre los mejores goleadores del mundo.

Kylian Mbappé led the way in 2025 🎯 pic.twitter.com/z7bvkACdcs — B/R Football (@brfootball) December 31, 2025

Kylian Mbappé igualó el récord de goles de Cristiano Ronaldo en un año

Kylian Mbappé tuvo su primer año natural completo con el Real Madrid, iniciando su marca goleadora el 12 de enero del 2025 cuando anotó gol en la final de la Supercopa de España ante el Barcelona, aunque el conjunto blanco terminó perdiendo ese partido por marcador de 5-2.

Durante todo el año, el delantero francés no se cansó de anotar goles, ya fuera con su selección o con el Real Madrid, logrando 59 anotaciones solo con el conjunto blanco, igualando el récord que ostentaba Cristiano Ronaldo desde el 2012, cuando logró el mismo número de goles.

Cuando Kylian Mbappé logró el tanto para igualar lo conseguido por Cristiano Ronaldo, el delantero galo festejó con el ‘Siuu’ para hacerle un pequeño homenaje al ‘Bicho’, pues el delantero del Real Madrid ha declarado ser un fan del astro portugués.

🗣️ Kylian Mbappé: "HOY es un día especial, el RÉCORD es increíble, he igualado a mí ídolo CRISTIANO RONALDO, al mejor jugador del Real Madrid, hoy la celebración iba para él, para mi amigo y mi referente."



QUÉ BONITO 🥹🥹🐐 pic.twitter.com/ksDhohswdt — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) December 20, 2025

¿Cuándo vuelven a la actividad los tres mejores goleadores del 2025?

Después del Año Nuevo, los jugadores comenzarán a reportar de nuevo con sus equipos para iniciar el segundo semestre de la temporada y los tres mejores goleadores del torneo seguirán buscando anotaciones en la campaña.

Kylian Mbappé estará fuera por tres semanas por una lesión que sufrió y podría ser hasta el 17 de enero ante el Levante cuando vuelva a la actividad con el Real Madrid. Harry Kane y el Bayern Múnich tendrán su primer partido del 2026 el 6 de enero, que será un amistoso ante el RB Salzburg porque la Bundesliga reanuda hasta el 11 del mismo mes.

Por último, Erling Haaland regresará a las canchas en busca de goles el 1 de enero, pues la Premier League continúa su participación en la liga local el primer día del año; el Manchester City se medirá ante el Sunderland.

