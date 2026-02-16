Filtran intensa plática entre André Jardine y Henry Martín tras derrota de América ante Chivas

Henry Martín y André Jardine tuvieron una charla luego de la derrota de América ante Chivas.

La derrota de América ante Chivas derivó en una intensa plática entre André Jardine y Henry Martín, esto luego de que el delantero le dijo a los reporteros tras el partido que el director técnico brasileño podría dar una mejor explicación de la falta de contundencia de las Águilas.

Según información de ESPN, André Jardine y Henry Martín sostuvieron una intensa charla en la que cada uno dio su postura del descalabro en el clásico nacional. El citado medio indicó que, sin embargo, la charla fue en un tono respetuoso y que no hubo gritos ni reproches de ninguna de las dos partes.

‘SE MENCIONA QUE HUBO UNA PLÁTICA ENTRE HENRY Y JARDINE’ 😮@RaoulPolloOrtiz sobre las declaraciones del delantero azulcrema 👀@santipuente y Joaquín del Olmo opinan sobre el momento de las Águilas 🦅 #FSRadioMX pic.twitter.com/WGrAvuO1pK — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) February 16, 2026

“Sano y unido el vestidor de América; fuentes consultados confirman que André Jardine y Henry Martín platicaron esta mañana y ambos coinciden en que los objetivos del semestre siguen intactos”, aseguró acerca de esta conversación. Víctor Díaz, reportero de ESPN.

¿Cuál fue la frase de Henry Martín sobre André Jardine que generó la polémica?

Henry Martín afirmó que André Jardine podría brindar una mejor explicación de la falta de contundencia del América en lo que va del Clausura 2026, una frase que generó polémica, si bien el atacante yucateco reconoció que él y sus compañeros no están generando las oportunidades necesarias.

“Creo que esa explicación la podría dar mejor André. Nosotros acatamos las órdenes y seguimos el sistema de juego, pero definitivamente no estamos siendo ni contundentes ni generando las oportunidades, eso es claro”, indicó La Bomba ante la prensa tras la caída ante Chivas en la Jornada 6 de la Liga MX.

Parte de los medios de comunicación y de la afición del América tomaron a mal esa declaración de Henry Martín, quien dejó en claro que el equipo debe mejorar en todas sus líneas para recomponer el rumbo.

“Tenemos que mejorar en todas las áreas, tanto individualmente como en lo colectivo. No sabría decirte por qué, pero definitivamente nos estamos quedando cortos”, ahondó el capitán de las Águilas.

Lo que sigue para el América tras la derrota ante Chivas

El Puebla será el primer rival del América luego de la derrota en el clásico nacional ante las Chivas. Los azulcremas visitan la cancha del Estadio Cuauhtémoc el viernes 20 de febrero en el arranque de la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX.

Posteriormente, los dirigidos por André Jardine serán locales ante Tigres en el Estadio Ciudad de los Deportes, sede del duelo de la octava fecha del campeonato, el próximo 28 de febrero.

EVG