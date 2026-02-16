¿Cristiano Ronaldo no vendrá a México? Portugal, preocupado por una escandalosa situación en el país

A falta de poco más de un mes para el México vs Portugal en la reapertura del Estadio Azteca, en el país europeo hay preocupación e incertidumbre por el retraso de las obras en el histórico recinto, lo que pone en duda la visita de Cristiano Ronaldo y compañía a nuestro país a finales de marzo.

De acuerdo con reportes del diario A Bola, entre otros medios portugueses, al interior de la selección lusitana hay temor y dudas de que el Coloso de Santa Úrsula no esté listo para recibir el amistosos del próximo 28 de marzo.

A 40 días para su reinauguración.

Estadio Azteca. pic.twitter.com/RwKI0WJJeI — ESTADIOSdeMÉXICO (@MXESTADIOS) February 16, 2026

A Bola dio a conocer que el cuerpo técnico y los directivos de Portugal siguen muy de cerca el avance en las obras de remodelación del Estadio Azteca, pues ya existen dudas de que el inmueble cumpla con los estándares de infraestructura y seguridad que se exigen para un duelo como el del próximo mes.

¿Está en riesgo de jugarse el México vs Portugal?

Hasta el momento ni México ni Portugal han informado un cambio de sede o algún otro ajuste relacionado con el amistoso que sostendrán el próximo 28 de marzo en el Estadio Azteca.

Emilio Azcárraga, dueño del América, señaló recientemente que el Coloso de Santa Úrsula no estaría al 100 por ciento para el encuentro de preparación entre el Tricolor y Cristiano Ronaldo y compañía.

“Los constructores dicen que sí, yo no soy experto en construcción, ponen unas fechas, tenemos una junta cada semana, y yo, como les dije el otro día, ‘yo no soy constructor, yo como que no veo que sus fechas sean las fechas’”, fue parte de lo que comentó Emilio Azcárraga.

Cristiano Ronaldo abriu o caminho para a vitória do Al Nassr FC 🏹🐐 #FazHistória | #@SPL pic.twitter.com/O1Pkoh9oe5 — Portugal (@selecaoportugal) February 14, 2026

¿Cristiano Ronaldo vendrá con Portugal para el partido ante México?

Reportes indican que el veterano goleador Cristiano Ronaldo si vendrá a México con el resto de sus compañeros de Portugal para disputar el amistoso del 28 de marzo contra el Tricolor.

Las exigencias de los lusitanos para su visita y estadía en México habrían sido hechas pensando en una figura como CR7, lo que hace pensar que el actual atacante del Al-Nassr si estará para el duelo con el que se reabrirá el Estadio Azteca.

México y Portugal no se enfrentan desde hace nueve años, cuando se vieron las caras dos veces en la Copa Confederaciones Rusia 2017 al medirse en la fase de grupos y en el partido por el tercer lugar.

EVG