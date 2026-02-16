¡Histórico! Logan Paul se hace de una millonaria fortuna al vender en cifra récord una tarjeta de Pokémon

El luchador e influencer estadounidense Logan Paul hizo historia al vender en 16.5 millones de dólares una tarjeta de Pokémon, concretamente la “Pikachu Illustrator”, cifra que representa un récord en artículos de este tipo, de acuerdo con reportes de medios locales.

El también actor adquirió esta tarjeta en el 2021 por de 5.27 millones de dólares. Alrededor del mundo existen 39 “Pikachu Illustrator”, la cual fue creada a finales de la década de 1990. La carta fue subastada en Goldin Auctions, una de las casas de subastas de coleccionables más grandes y prestigiosas a nivel mundial.

En total, la venta de la tarjeta de Pokémon le dejó a Logan Paul una ganancia de aproximadamente 8 millones de dólares, esto sin las comisiones de la subasta.

Record Guinness confirman histórica venta de Logan Paul

Un representantes de los Guinness World Records aparece en una publicación de Instagram junto a Logan Paul, lo que confirma que el influencer estadounidense vendió la carta coleccionable más cara de la historia.

“Adiós, amiga. Qué privilegio ha sido ser el dueño del mayor coleccionable del mundo. Dios mío, esto es una locura”, fue parte del texto que escribió Logan Paul en una publicación al respecto en Instagram.

La “Pikachu Illustrator” se vendió junto con el collar que Logan Paul usó en WrestleMania 38 (en abril del 2022). El luchador prometió entregarla en persona a quien resultara el ganador de la subasta.

La tarjeta de Pokémon que poseía Logan Paul es la única que tiene un grado 10 por la PSA, la empresa que es líder mundial en calificación y autenticación de Pokémon, tarjetas deportivas y otros coleccionables.

¿Por qué tiene un valor tan elevado la tarjeta de Pokémon de Logan Paul?

La “Pikachu Illustrator” es una carta que se entregó como premio en un concurso de dibujo que realizó la revista japonesa Coro Coro. Se estima que 39 de esas cartas fueron entregadas oficialmente y en realidad no está pensada para ser jugada, sino como un reconocimiento a los ganadores de concurso.

El hecho de haber salido de Japón y el buen estado de esta carta de Pokémon casi 30 años después de su salida es lo que la hace tan especial.

A.J. Scaramucci es el nombre del comprador de la “Pikachu Illustrator”. Es un inversionista estadounidense y un conocido hombre de negocios que fue director de comunicaciones de la Casa Blanca durante 10 días en el primer mandato de Donald Trump.

EVG