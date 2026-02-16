Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026: Así finalizó México su histórica participación

Sarah Schleper y su hijo Lasse Gaxiola fueron dos de los cinco mexicanos en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026.

La participación de México en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 terminó este lunes 16 de febrero con el juvenil Lasse Gaxiola, el último de los cinco integrantes en competir en el magno evento, en el que la delegación tricolor no pudo conseguir la primera medalla en la historia de la justa para el país.

Lasse Gaxiola, hijo de Sarah Schleper, no logró finalizar el descenso en el slalom de esquí alpino. La poca visibilidad y la intensa nevada impidió que 50 de 96 esquiadores, entre ellos el mexicano, no pudieran culminar su recorrido. El deportista de 18 años acabó en el lugar 53 en el slalom gigante varonil.

MÉXICO CONCLUYE AVENTURA OLÍMPICA ❄️🇲🇽



Lasse Gaxiola, de 18 años, disputó su segunda prueba en Milano Cortina 2026, y aunque no logró finalizar en slalom, su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno marca un hito histórico en el deporte.



¡El camino apenas comienza! 👏🏻 pic.twitter.com/GYaq0JcPsM — CONADE (@conadeoficial) February 16, 2026

Sin embargo, Donovan Carrillo, Regina Martínez, Allan Corona, Sarah Schleper y Lasse Gaxiola pusieron en alto el nombre de México al dejar en claro que cuando hay disciplina y una meta clara, las cosas se pueden conseguir, por lo que su participación en Milano-Cortina 2026 inspira a las nuevas generaciones a luchas por sus sueños.

TE RECOMENDAMOS: Ciclismo Isaac del Toro ganó la primera etapa del UAE Tour 2026

La experiencia de Donovan Carrillo en Juegos Olímpicos de Invierno

Los de Milano-Cortina 2026 fueron los segundos Juegos Olímpicos de Invierno de Donovan Carrillo, quien en tierra italiana tuvo una mejor actuación en comparación con su debut en Beijing 2022.

El patinador artístico registró 219.06 unidades en Milano-Cortina 2026, con lo que finalizó en el lugar 22. En Beijing 2022 acabó en el sitio 21, pero con puntuación de 218.13.

¿Sarah Scheper asistió a sus últimos Juegos Olímpicos de Invierno?

Los de Milano-Cortina 2026 fueron los terceros Juegos Olímpicos de Invierno en los que Sarah Schleper representó a México y los séptimos en su carrera, aunque también podrían haber sido los últimos en los que compite.

La aventura de Sarah Schleper en Milano-Cortina 2026 no terminó de la mejor manera luego de que fue descalificada del slalom gigante femenil por exceder el tamaño de sus esquís. La experimentada deportista de 46 años de edad finalizó en el vigesimosexto puesto en el supergigante femenil.

Comparte a este Donovan con Tina para que tu lunes sea aún más alegre ☺️🇲🇽



¡Traen suerte! #JuegosOlímpicos #MilanoCortina2026 l @DonovanDCarr pic.twitter.com/EOUwQTsTlh — Los Juegos Olímpicos (@juegosolimpicos) February 16, 2026

¿Cómo les fue a Regina Martínez y a Allan Corona en el esquí de fondo?

Regina Martínez y Allan Corona fueron los dos representantes de México en el esquí de fondo de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026.

Regina Martínez acabó en el sitio 108 en los 10 kilómetros libres femeniles, pero dejó una imagen para la posteridad al ser recibida en la meta por la brasileña Bruna Moura y por las tres medallistas en esta prueba, las cuales le dieron una emotiva felicitación a la primera mexicana en representar al país en esta disciplina en el magno evento.

Por su parte, Allan Corona finalizó en el sitio 105 en los 10 kilómetros libres varoniles, pero también dejó una imagen para recordar al esperar en la línea de meta al sudafricano Matt Smith, amigo gracias al cual descubrió el esquí de fondo.

EVG