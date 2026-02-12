Regina Martínez hace historia para México en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026: “Nada es imposible”

Se vivió un día histórico en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026. Este jueves 12 de febrero Regina Martínez plasmó su nombre en la historia del deporte nacional, al convertiste en la primera mujer mexicana en competir oficialmente en la prueba de 10km del cross country en una justa invernal.

Tras la prueba, la esquiadora lanzó un mensaje para inspirar a los jóvenes: “Espero que pueda servir como ejemplo para todos los que están viendo. Que siempre luchen por sus sueños, que crean en sí mismos, que nada es imposible”, comentó.

¡LA POSTAL DEL DÍA! 🤩❄️



Regina Martínez se convierte en la primera mexicana en competir oficialmente en la prueba de 10km del cross country en unos Juegos Olímpicos de Invierno y la fraternidad con todas las demás competidoras nos deja una imagen que será difícil de olvidar… pic.twitter.com/KaB6afOmLw — Claro Sports (@ClaroSports) February 12, 2026

Regina Martínez terminó en la posición 108 general, la última, pero lo verdaderamente importante es que al cruzar la meta la esperaban varias medallistas para abrazarla y felicitarla por lo que había logrado. Lo hecho por la mexicana tiene mucho mérito, pues alternó su profesión, médico, con el ski de fondo.

“Increíble. Hicimos mucho de este proceso juntas. Después ver a las medallistas que son mis amigas también, que estaban ahí también fue increíble”, dijo la esquiadora para Claro Sports al finalizar la competencia.

Martínez cruzó la línea de meta con una enorme sonrisa en el rostro y no era para menos. Empezó su carrera como futbolista en México con los Pumas de la UNAM, de ahí que en su uniforme se pudiera ver la figura de un puma y que su uniforme tuviera el patrón de México 1968.

La esquiadora migró a Minnesota, en donde es médico de urgencias. Un día viendo a Jessie Diggins ganar una medalla olímpica en esquí de fondo se motivó a practicar este deporte. Después de mucho trabajo Regina Martínez logró cumplir su sueño y justamente Diggins fue una de las que estuvo en la meta para abrazarla.

No necesitas ser la primera para ganar 🥹🇲🇽



En el esquí de fondo, la mexicana Regina Martínez llegó a la meta en la posición 108. Allí la esperaban las tres medallistas -entre ellas Jessica Diggins- y muchas de sus amigas. 👏



¡Qué inspirador! 💚#MilanoCortina2026 pic.twitter.com/SM1EW7FC48 — Los Juegos Olímpicos (@juegosolimpicos) February 12, 2026

Regina es médico de urgencias y en sus ratos libres entrena esquí. De hecho en 2025 se convirtió en la primera mexicana en clasificar a Juegos Olímpicos en esta prueba. Tres hombres lo habían hecho antes, pero ella es la primera mujer en hacerlo.

Ya como doctora en Miami, paseó perros para conseguir dinero extra y poder financiar sus viajes a lugares con nieve y poder entrenar.

aar