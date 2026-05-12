Sentencian al luchador Cuatrero: ¿Cuántos años pasará en la cárcel?

Este martes 12 de mayo, el sistema judicial de la Ciudad de México dictó una sentencia definitiva en contra de Rogelio Reyes, conocido en el mundo de la lucha libre como “Cuatrero”.

El heredero de la leyenda Carmelo Reyes “Cien Caras” ha sido condenado a 12 años y 8 meses de prisión por los delitos de tentativa de feminicidio y violencia familiar.

En marzo de 2023, la estrella chilena de la WWE, Stephanie Vaquer, inició una demanda por una agresión sufrida durante su relación sentimental. Tras un largo proceso judicial, finalmente se ha dictado una resolución sobre el caso.

El camino a la sentencia

El proceso legal de Rogelio Reyes ha sido una trayectoria compleja y llena de altibajos. Todo comenzó con un periodo de prisión preventiva en el Reclusorio Oriente, donde el luchador permaneció cerca de dos años, entre 2023 y 2025, mientras se realizaban las investigaciones.

Posteriormente, obtuvo su libertad condicional gracias a un amparo, lo que le permitió retomar su carrera en los cuadriláteros de forma independiente, utilizando incluso un equipo beige como referencia a su estancia en el centro penitenciario.

Sin embargo, tras ser declarado culpable hace apenas unos días, la sentencia final dictada en la audiencia de este martes confirmó que deberá regresar a prisión para cumplir formalmente su condena.

¿Cuándo podría recuperar su libertad?

Aunque la sentencia dictada es de casi 13 años, existen factores legales que podrían reducir significativamente su estancia en la cárcel. En primer lugar, se aplicará un descuento de tiempo, restando los dos años que el luchador ya pasó en prisión preventiva durante el proceso de investigación.

Dan 12 años, 8 meses de CONDENA a Cuatrero:



Un juez individualizó este martes la pena al luchador, por tentativa de #feminicidio y violencia familiar en contra de @Steph_Vaquer.



Serían 10 años, 8 meses por los 2 años que Cuatrero ya estuvo recluido.



Por lo pronto seguirá… pic.twitter.com/jqCwNtLdvG — Antonio Nieto (@siete_letras) May 12, 2026

Además, su defensa planea solicitar beneficios por buena conducta para obtener una reducción de la condena; bajo el marco legal vigente, si Cuatrero mantiene un comportamiento ejemplar y cumple con al menos la mitad de su pena, podría recuperar su libertad en aproximadamente cinco años.

El caso ha marcado un precedente en el deporte espectáculo en México. Mientras la familia Reyes y los integrantes de la Nueva Generación Dinamita (Sansón y Forastero) han mantenido su apoyo incondicional al luchador, incluso realizando funciones dentro del reclusorio, empresas como el CMLL y AAA marcaron distancia tras la denuncia inicial.

Por su parte, Stephanie Vaquer ha continuado su ascenso internacional, consolidándose como una de las figuras más importantes de la división femenina en Estados Unidos, ahora con el respaldo de una resolución judicial a su favor en este caso de violencia de género.