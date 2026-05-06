Luchador Cuatrero declarado culpable de tentativa de feminicidio contra Stephanie Vaquer, espera sentencia

En los próximos días se determinará su sentencia

Rogelio “N”, conocido en el ring como Cuatrero, ha sido declarado culpable por los delitos de tentativa de feminicidio y violencia familiar en contra de su expareja, la luchadora de la WWE, Stephanie Vaquer.

La resolución, confirmada este 6 de mayo de 2026, pone fin a la etapa de juicio tras una denuncia inicial presentada en marzo de 2023.

Aunque el luchador había obtenido un amparo para continuar parte de su proceso en libertad desde marzo de 2025, el fallo condenatorio cierra la discusión sobre su responsabilidad en las agresiones físicas denunciadas.

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El proceso legal contra su agresor continuará con la sentencia ı Foto: Redes sociale

Los detalles del caso

Los hechos se remontan a la madrugada del 11 de marzo de 2023. Según la investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Rogelio intentó quitarle la vida a Vaquer mediante estrangulamiento, provocándole lesiones que la luchadora compartió en redes sociales.

Cuatrero fue detenido originalmente en Aguascalientes tras una función y trasladado al Reclusorio Oriente.

A pesar de los múltiples recursos legales interpuestos por su defensa, las pruebas presentadas fueron determinantes para alcanzar el fallo de culpabilidad en esta fase final.

¿A cuántos años de cárcel se enfrenta?

Aunque el luchador ya fue declarado culpable, será el próximo martes 12 de mayo cuando el juez anuncie en una audiencia cuántos años pasará en prisión.

De acuerdo con el Código Penal de la Ciudad de México, el marco legal para sus delitos es el siguiente:

Violencia familiar: De 2 a 7 años de prisión.

Tentativa de feminicidio: De 20 a 40 años de prisión.

Audiencia de sentencia: 12 de mayo de 2026.

Denuncia de la luchadora Stephanie Vaquer ı Foto: Captura de pantalla

Debido a la acumulación de delitos, los expertos legales estiman que Cuatrero podría enfrentar una condena superior a los 20 años, marcando un precedente importante en el sistema de justicia respecto a la violencia de género dentro del gremio luchístico.

Mientras Stephanie Vaquer ha consolidado su carrera internacional como figura estelar y excampeona de la WWE, Rogelio “N” ha visto su carrera profesional interrumpida por el proceso penal.

Aunque hace poco salió libre y dijo que quería volver a luchar, su situación legal actual lo tiene a un paso de la cárcel.