Mujer de 80 años fallece en incendio al no poder evacuar por problemas de movilidad

El siniestro cobró la vida de una mujer de la tercera edad

Una tragedia sacudió a la capital sonorense este miércoles, luego de que una mujer de aproximadamente 83 años perdiera la vida durante un incendio registrado en una vivienda de la colonia San Benito, en Hermosillo.

La víctima, cuya movilidad estaba limitada, no logró abandonar el inmueble a tiempo ante la intensidad de las llamas.

El reporte se generó en un domicilio ubicado en la calle Tamaulipas, entre Aldama y Guadalupe Victoria. Al llegar al lugar, elementos del Departamento de Bomberos localizaron el fuego concentrado en el segundo nivel de la casa habitación.

Pese a los esfuerzos de los vecinos que intentaron intervenir antes de la llegada de los cuerpos de emergencia, la mujer fue hallada sin vida en el área de la sala.

Francisco Javier Ramírez, subdirector de Bomberos de Hermosillo, indicó que en el lugar se encontraron una silla de ruedas y una andadera, indicios que confirman que la mujer enfrentaba serias dificultades para desplazarse por su cuenta.

“Por la intensidad del fuego no le fue posible salir; las probabilidades de supervivencia en estas condiciones son muy bajas”, explicó por su parte el comandante Matty Ortega, subrayando que la víctima se encontraba sola al momento de iniciar el siniestro.

Durante las labores de control, los bomberos lograron rescatar a un perro que se encontraba en el interior. El animal presentaba malas condiciones de salud debido a la inhalación de humo, pero logró ser puesto a salvo.

🚨 #LAMENTABLE Muere mujer de 84 años en un incendio de vivienda en #Hermosillo.



Ocurrió la mañana de este miércoles poco antes de las 11:00 horas en un domicilio ubicado en las calles Tamaulipas y Guadalupe Victoria.



Según información recabada en el lugar, la mujer, quien… pic.twitter.com/PRu1hdjgvj — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) May 6, 2026

Recomendaciones y peritaje

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) ha tomado control del caso para realizar las investigaciones periciales correspondientes y determinar la causa exacta del incendio.

Mientras tanto, las autoridades de Protección Civil y Bomberos emitieron un llamado a la ciudadanía para extremar precauciones, especialmente en hogares con personas vulnerables.

Medidas preventivas sugeridas por Bomberos:

Vigilancia constante: No dejar solos a adultos mayores o menores de edad.

Revisión de instalaciones: Checar periódicamente cableado eléctrico y enchufes para evitar cortocircuitos.

Cuidado con fuentes de calor: Extremar vigilancia en el uso de veladoras y evitar el consumo de tabaco dentro de las habitaciones.

El personal de Bomberos trabajó intensamente para ventilar el área y evitar que las llamas se propagaran a departamentos aledaños en el mismo predio, logrando contener el peligro tras controlar la emergencia.