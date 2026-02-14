Lasse Gaxiola debuta en los Juegos Olímpicos de Invierno y hace historia al competir en la misma edición con su madre Sarah Schleper

Este sábado 14 de febrero se marcó un hito para el deporte nacional, pues el atleta mexicano Lasse Gaxiola con 18 años debutó en Milano-Cortina 2026, con lo que compitió en la misma edición de unos Juegos Olímpicos de Invierno junto a su madre, Sarah Schleper.

El mexicano Lasse Gaxiola finalizó en el lugar 53 en slalom gigante del esquí alpino con un tiempo de 2:48.08. Lasse y Sarah Schleper se convirtieron en la primera dupla de madre e hijo que compiten juntos en una misma edición de los Juegos Olímpicos de Invierno.

¿Quién es Lasse Gaxiola?

Lasse Gaxiola es hijo de Sarah Schleper, quien también compite en la justa en la misma disciplina, en un hecho histórico, pues es la primera dupla madre-hijo en una edición del certamen invernal.

Lasse Gaxiola también le debe el gusto y pasión al esquí alpino a su padre Federico Gaxiola, quien era entrenador de su madre Sarah Schleper, quien en Milano-Cortina 2026 representa a México por tercera vez en unos Juegos Olímpicos de Invierno.

Lasse Gaxiola se ganó la oportunidad de hacer dupla con su madre en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 luego de que se impuso a Alejandro Cantele en la disputa por el último cupo de México a la cita.

