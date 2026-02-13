Allan Corona hace historia con el mejor resultado de un mexicano en Esquí Cross Country en los Juegos Olímpicos de Invierno

Allan Corona hace historia en los 10km de Milano-Cortina 2026 al conseguir el mejor resultado para un mexicano en la historia de los Juegos Olímpicos de Invierno en el Esquí de Cross Country.

Alan Daniel Corona tuvo su primera experiencia en Juegos Olímpicos de Invierno, siendo el quinto mexicano de la historia que compite en esquí de fondo. Terminó la prueba en el lugar 105 con tiempo de 28:33.9 tras unos intensos 10 km.

“Un gigante Allan Corona. Completó los 10 km de Cross Country en Milano–Cortina 2026 con entrega y el corazón por delante. Cuando el cansancio pesaba, su sueño pesaba más. Hoy no solo cruzó la meta… convirtió su historia en inspiración”, dijo el COM en un mensaje.

𝑬𝑳 𝑽𝑬𝑹𝑫𝑨𝑫𝑬𝑹𝑶 𝑬𝑺𝑷𝑰́𝑹𝑰𝑻𝑼 𝑶𝑳𝑰́𝑴𝑷𝑰𝑪𝑶 🌿👏



Como suele suceder en las competencias de esquí de fondo, compañerismo y camaradería entre quienes llegan en los últimos lugares.



El mexicano Allan Corona disfrutó el momento.#MilanoCortina2026 l @COM_Mexico pic.twitter.com/4qxlkkGGK7 — Los Juegos Olímpicos (@juegosolimpicos) February 13, 2026

Los latinos en el Esquí Cross Country de JO de Invierno

Franco Dal Farra-Argentina (58°)

Timo Grönlund-Bolivia (82°)

Mateo Sauma-Argentina (89°)

Sebastián Endrestad-Chile (92°)

Nicolás Claveau-Laviolette-Venezuela (98°)

Fredrik Fodstad-Colombia (101°)

Allan Corona-México (105°)

Klaus Jungbluth-Ecuador (111°)

Alan Corona nació en la Ciudad de México, en donde no hay nieve. Empezó a esquiar en Noruega y únicamente con sus recursos llegó a competir en unos Juegos Olímpicos de Invierno.

Cuando cruzó la línea de meta espero a su amigo, el sudafricano Matthew Smit, quien terminó en el sitio 108.

“El verdadero espíritu olímpico. Como suele suceder en las competencias de esquí de fondo, compañerismo y camaradería entre quienes llegan en los últimos lugares. El mexicano Allan Corona disfrutó el momento”, escribió la cuenta de X de los Juegos Olímpicos.

Regina Martínez, primera mexicana en competir en cross country

Se vivió un día histórico en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026. Este jueves 12 de febrero Regina Martínez plasmó su nombre en la historia del deporte nacional, al convertiste en la primera mujer mexicana en competir oficialmente en la prueba de 10km del cross country en una justa invernal.

Tras la prueba, la esquiadora lanzó un mensaje para inspirar a los jóvenes: “Espero que pueda servir como ejemplo para todos los que están viendo. Que siempre luchen por sus sueños, que crean en sí mismos, que nada es imposible”, comentó.

