Está es la peculiar razón por la que el Cruz Azul vs Tigres es el Clásico del Cemento

Cruz Azul y Tigres se enfrentan cada temporada en la Liga MX y, a través de los años, este partido lo han apodado el Clásico del Cemento, que se une a los ya existentes: el Clásico Joven, el Nacional y el Capitalino.

La razón por la que el encuentro entre La Máquina y los Universitarios es llamado de esa manera es porque el patrocinador y administrador de Tigres es la empresa de cementos Cemex, mientras que del lado de los celestes Cementos Cruz Azul es uno de los patrocinadores del equipo.

En los últimos años, este encuentro se ha vuelto uno de los mejores en la liga, pues estos dos equipos son candidatos al título cada seis meses, por lo que se vuelve el encuentro de la jornada cada que ocurre.

Estos son los resultados de las últimas 10 ediciones del Clásico del Cemento

Cada semestre el Clásico del Cemento se lleva a cabo ya sea en Monterrey o Ciudad de México, aunque en el Clausura 2026 este partido se disputó en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, la nueva casa de La Máquina para este certamen.

En los últimos diez enfrentamientos, la balanza se inclina para los celestes, que suman tres victorias, cinco empates entre las dos instituciones y dos partidos ganados para los Tigres.

Últimas 10 ediciones del Clásico del Cemento

Clausura 2026: Cruz Azul 2-1 Tigres

Liguilla Apertura 2025 vuelta: Tigres 1-1 Cruz Azul

Liguilla Apertura 2025 ida: Cruz Azul 1-1 Tigres

Apertura 2025: Tigres 1-1 Cruz Azul

Concachampions 2025 semifinales vuelta: Cruz Azul 1-0 Tigres

Concachampions 2025 semifinales ida: Tigres 1-1 Cruz Azul

Clausura 2025: Tigres 2-1 Cruz Azul

Apertura 2024: Cruz Azul 1-1 Tigres

Clausura 2024: Cruz Azul 1-0 Tigres

Apertura 2023: Tigres 2-1 Cruz Azul

En este Clausura 2026, el partido fue un tanto especial para Nicolás Ibáñez, pues el delantero argentino convirtió su primer gol con La Máquina y fue ante su exequipo, con el que jugó tres partidos del actual torneo.

VICTORIA CELESTE EN PUEBLA 💙



¡VAMOOOOOOOOOOS! pic.twitter.com/ZCZpAbP6tv — CRUZ AZUL (@CruzAzul) February 16, 2026

Cruz Azul se mide a Chivas y Tigres enfrenta al Pachuca en la Jornada 7

Después de su partido de la Jornada 6 del Clausura 2026, tanto el Cruz Azul como los Tigres ya preparan su partido de la séptima fecha del certamen y los cementeros tendrán que medirse ante el líder de la competencia.

El equipo de Nicolás Larcamón abrirá las puertas del Estadio Cuauhtémoc para recibir a las Chivas, en el que será el partido de la Jornada 7, pues se enfrenta el primer lugar de la tabla general contra el segundo puesto del certamen.

Por su parte, los Tigres recibirán en el Estadio Universitario al Pachuca, equipo que está mejorando en la Liga MX después de conseguir dos victorias consecutivas, ante Juárez y Atlas, pero tendrán que visitar una de las canchas más complicadas del futbol mexicano.

DCO