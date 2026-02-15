Mazatlán consigue su primera victoria en la Liga MX tras remontar el marcador ante Santos

El Mazatlán viajó a la Comarca Lagunera para visitar a Santos en la Jornada 6 del Clausura 2026, encuentro que terminaron ganando los Cañoneros por marcador de 2-1 y de esta forma sumar su primera victoria del torneo, que será el último de este equipo en la Liga MX.

En el primer tiempo, el equipo local se puso arriba en el marcador con un penal a los 17 minutos de tiempo corrido. Lucas Di Yorio fue el encargado de cambiar el penal por gol para poner contra las cuerdas a los visitantes en la búsqueda de sus primeros tres puntos.

Cabe recalcar que, después de este partido, Santos es el único equipo del Clausura 2026 que no ha podido ganar en las seis jornadas que se han disputado de la Liga MX, pues los de la Comarca suman un empate y cinco derrotas.

Los minutos seguían su marcha y parecía que Santos se iría al descanso con la ventaja en el marcador, pero al 43′ de juego apareció Facundo Almada dentro del área para empujar la pelota a la altura del punto penal y así igualar el tablero antes de terminar los primeros 45 minutos.

El Mazatlán seguiría peleando por esos tres puntos en la parte complementaria y fue al minuto 53 de tiempo corrido cuando Dudu venció a la defensa rival, cedió la pelota para Mauro Zaleta en los linderos del área y el dorsal ‘14′ de los Cañoneros sacó un disparo raso al segundo poste de Carlos Acevedo para darle la victoria al Mazatlán.

A pesar de que quedaba casi todo el segundo tiempo en el partido, el conjunto dirigido por Sergio Bueno logró mantener su portería intacta en la parte complementaria, para llevarse su primera victoria en el certamen y llegar a tres unidades en la tabla general, con lo que se colocan en la decimoséptima posición de la competencia.

El siguiente partido del Mazatlán no será nada sencillo, pues los Cañoneros tendrán que visitar al Tijuana en el Estadio Caliente, equipo que cayó derrotado en esta jornada a manos del Toluca y buscará regresar a la senda del triunfo en la fecha siguiente.

Por su parte, si Santos quiere lograr su primera victoria del torneo, tendrá que derrotar al León en su casa, aunque no será nada sencillo, pues los Panzas Verdes han mostrado un mejor juego que los laguneros en este torneo.

La siguiente fecha arranca el viernes 20 de febrero con el encuentro entre Tigres y Pachuca y el Puebla vs. América, mientras que el Querétaro recibiendo a Juárez cierra la actividad de la séptima jornada.

