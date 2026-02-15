Nicolás Ibáñez completa la ley del ex ante Tigres y festeja en la cara de su exequipo (VIDEO)

Nicolás Ibáñez le anota a Tigres con la camiseta de Cruz Azul.

Nicolás Ibáñez necesitó 60 minutos en el partido ante Tigres para conseguir la ley de ex ante los Universitarios y darle el segundo gol al Cruz Azul; sin embargo, el delantero argentino festejó su anotación por todo lo alto enfrente de sus excompañeros.

Cuatro minutos después del primer tanto de La Máquina frente a su rival en la Jornada 6 del Clausura 2026, Nicolás Ibáñez apareció dentro del área y, como buen delantero, aprovechó un rebote de Nahuel Guzmán para rematar con el arco abierto y marcar gol en su segundo compromiso con su nuevo club.

Esta anotación es la primera de Ibáñez en la Liga MX con el Cruz Azul, pues fue a mitad de semana ante el Vancouver FC de Canadá, cuando el ariete argentino rompió las redes del rival por primera vez con el conjunto dirigido por Nicolás Larcamón.

Nicolás Ibáñez anota por primera vez en el Clausura 2026 de la Liga MX

Nicolás Ibáñez salió de los Tigres para ser nuevo jugador del Cruz Azul en este Clausura 2026, un movimiento que claramente benefició al delantero argentino, pues consiguió su primer gol en el torneo.

El dorsal ‘7′ de La Máquina disputó tres partidos con los Universitarios en el Clausura 2026, pero no consiguió anotar en 270 minutos, a pesar de que en los tres compromisos inició de titular con el conjunto de Guido Pizarro.

Sin embargo, con el Cruz Azul lleva dos goles en dos partidos, una gran efectividad para el nuevo delantero de La Máquina, y necesita seguir en gran momento para adjudicar el puesto titular en el equipo de Nicolás Larcamón, pues esta oportunidad la recibió por la suspensión de dos juegos de Gabriel Fernández.

Nicolás Ibáñez tendrá una gran prueba en la siguiente jornada

Cruz Azul ha conseguido cuatro victorias en las primeras seis jornadas del Clausura 2026 y en la siguiente fecha La Máquina tendrá un partido muy complicado al tener que recibir al líder invicto del torneo.

Será el sábado 21 de febrero cuando los cementeros se midan ante el Rebaño Sagrado en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, encuentro que enfrenta al primer lugar contra el segundo puesto de la tabla general.

Este será un gran reto para Nicolás Ibáñez de seguir convenciendo a Nicolás Larcamón para convertirse en su delantero titular durante la temporada, pues una de las metas es quitarle el invicto al equipo de Gabriel Milito en la Jornada 7 del torneo.

