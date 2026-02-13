Ángel Correa se burla de la manera más cruel del Cruz Azul y le pega donde más le duele a la afición

Ángel Correa bromeó con la falta de un estadio para Cruz Azul.

El argentino Ángel Correa, delantero de Tigres, se burló de la falta de un estadio de Cruz Azul previo al partido de ambos equipos en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla en actividad correspondiente a la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX, una declaración que duele a la afición del equipo celeste.

“El torneo pasado ¿dónde jugamos?, ¿dónde era la cancha? Claro, ahora jugamos en la de Puebla, jajaja. No sé cuál es la casa de ellos", comentó en tono irónico el atacante del conjunto felino en conferencia de prensa.

Angel Correa orinándose en Cruz Azul jajajajaja 🚬 pic.twitter.com/lOx0HHNlCp — TF (@tigresfootball_) February 13, 2026

Ángel Correa hizo alusión al Cruz Azul vs Tigres de la semifinal de ida del Apertura 2025, partido que tuvo como sede el Estadio Olímpico Universitario, que fue el hogar de La Máquina durante los dos pasados torneos de la Liga MX.

Ángel Correa reconoce el buen momento de Cruz Azul

A pesar de su broma respecto a la falta de un estadio para Cruz Azul, Ángel Correa admitió que los de La Noria tienen un gran plantel, por lo que espera un desafío complicado en la cancha del Cuauhtémoc, casa de los cementeros en el actual Clausura 2026.

“Es un grandísimo equipo, somos conscientes de prepararlo (el juego) de la mejor manera para traernos los tres puntos porque es muy importante para nosotros”, aseveró el campeón mundial con Argentina en Qatar 2022.

Por otra parte, Ángel Correa también le deseó éxito a Nicolás Ibáñez, quien dejó las filas de Tigres para reforzar el ataque de Cruz Azul.

“Contento por Nico, porque haya debutado y haya hecho un gol; la verdad que se lo merece. Compartí el torneo pasado con él; es una grandísima persona, tanto él como su familia”, afirmó Angelito.

Cruz Azul y Tigres pelean el subliderato de la Liga MX

Cruz Azul y Tigres se enfrentan el domingo 15 de febrero en Puebla en un partido en el que habrá más de tres puntos en disputa, pues La Máquina y los de la UANL disputan el subliderato del Clausura 2026.

Los felinos ocupan el segundo sitio de la clasificación de la Liga MX con 10 unidades, misma cosecha que La Máquina, a la que superan por diferencia de goles.

Tanto Tigres como Cruz Azul están a cinco puntos de distancia de Chivas, líder del Torneo Clausura 2026 con 15 unidades después de cinco jornadas.

EVG