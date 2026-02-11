Clara Brugada revela la verdad sobre el nuevo estadio del Cruz Azul y la respuesta impacta a toda la afición (VIDEO)

La afición de Cruz Azul tendrá que esperar la construcción del nuevo estadio.

Cruz Azul ha pasado por varios estadios desde su fundación, pero nunca han tenido una casa formal y este tema se ha tocado en diferentes ocasiones, aunque en las últimas semanas ya toma fuerza, tanto así que Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la CDMX, ya habló sobre esto.

Clara Brugada reveló que el “Parque Bicentenario es mentira que será destinado para algún otro proyecto”, además de dejar en claro al Cruz Azul que si “quiere construir en CDMX, tendrán que hacer propuestas y se van a analizar”.

Después de que los directivos de Cruz Azul estuvieran hace unas semanas en la oficina de Clara Brugada, algo que la afición hiló con la construcción de su nuevo estadio, la misma Jefa de Gobierno salió a desmentir los rumores sobre la primera casa de La Máquina en la alcaldía Azcapotzalco.

#CruzAzul 🚂



Clara Brugada, jefa de gobierno CDMX:



“Parque Bicentenario es mentira que será destinado para algún otro proyecto.



Si Cruz Azul quiere construir en CDMX, tendrán que hacer propuestas y se van a analizar.”@CentralFOXMX @FOXSportsMX pic.twitter.com/nQkobew2C1 — David Espinosa 🥸 (@David_EG) February 10, 2026

¿En qué estadios ha sido local el Cruz Azul?

Desde su fundación en 1927, el Cruz Azul nunca ha tenido un estadio para ellos; han pasado por diferentes recintos, pero después de lo ocurrido con el Estadio Olímpico Universitario, la afición ya exige la construcción de una casa para La Máquina.

Estos son los estadios donde Cruz Azul ha sido local:

Estadio 10 de Diciembre (1964-1971)

Estadio Azteca (1971-1996 y 2018-2023)

Estadio Ciudad de los Deportes (1996-2018 y 2024)

Estadio Olímpico Universitario (2025-2026)

Estadio Cuauhtémoc (2026-Presente)

Después de que el club diera la noticia de que saldría de la Ciudad de México en este 2026 para jugar en el Estadio Cuauhtémoc en Puebla, la afición demostró su descontento con la directiva por llevarse a su equipo a otra ciudad.

Cruz Azul buscará revalidar su título de la Concachampions en Puebla

A pesar de que el Cruz Azul convirtió al Estadio Olímpico Universitario en un fuerte, pues lograron romper el récord de mayores victorias en este recinto, La Máquina decidió salirse de Ciudad Universitaria e irse a Puebla para jugar en el Estadio Cuauhtémoc.

Ahora el conjunto de Nicolás Larcamón buscará revalidar el título de la Concacaf Champions Cup, el cual consiguieron el año pasado de la mano de Vicente Sánchez, en su nuevo estadio, aunque no será nada sencillo al enfrentarse a los mejores equipos de la región.

De momento, La Máquina ya tiene un pie en la siguiente fase al derrotar al Vancouver 3-0 en el partido de ida y solo necesita cerrar la eliminatoria en casa para acceder a los octavos de final.

DCO