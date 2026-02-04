Cruz Azul vence con autoridad al Vancouver FC en la Concacaf Champions Cup y pone un pie en octavos de final

El Cruz Azul viajó hasta Vancouver para enfrentarse al equipo de la ciudad en la primera ronda de la Concacaf Champions Cup y en el cotejo de ida lograron imponerse por marcador de 3-0, con el que ponen un pie en los octavos de final del torneo para seguir en busca de refrendar su título.

La Máquina no tardó en ponerse arriba en el marcador y al minuto 22 de tiempo corrido, Gabriel Fernández aprovechó un rebote en el área para que con un remate de volea mandara a guardar la esférica al fondo de la red con el arquero rival vencido en el césped.

En este encuentro, Nicolás Larcamón le dio la confianza al joven guardameta Emmanuel Ochoa de jugar con el primer equipo del Cruz Azul, además de que no pudo contar con la presencia de Jorge Sánchez en la convocatoria, pues el lateral mexicano ya se encuentra en Grecia para concretar su llegada al PAOK.

EL TOROOO ABRIÓ EL MARCADOR 🚂🔥



Gabriel Fernández puso el primero para la maquinola.

El segundo gol para los celestes llegó gracias a Amaury Morales, quien fue el elegido por Larcamón para tomar la banda que dejó vacante Jorge Sánchez. El joven mexicano aprovechó un rechace del arquero rival tras un disparo desde fuera del área del ‘Toro’ Fernández para rematar de pierna derecha y aumentar la ventaja para la Máquina en el partido.

El medio tiempo llegó con la ventaja para el Cruz Azul en el tablero y siendo superior en el campo de juego, aunque el Vancouver, por ratos en el partido, se descolgaba al ataque para poner contra las cuerdas al equipo de Nicolás Larcamón.

El tercer gol que podría sentenciar la serie entre el Cruz Azul y Vancouver fue gracias a Agustín Palavecino. El mediocampista argentino recibió una pelota en los linderos del área, se metió solo y definió al primer poste del guardameta rival para seguir aumentando la ventaja de los celestes.

¡DE CANTERA PARA EL MUNDO! 🚂🔥



El canterano, Amaury Morales se hizo presente y clavó el segundo para la causa Azul.

¡Gooooooool de Cruz Azul! 🤩🔥🚂



Cayó el tercero para los Celestes, cortesía de Agustín Palavecino.

El Vancouver pudo acercarse en el marcador, ya que al minuto 76 de juego Elage Bah cayó dentro del área y el árbitro central marcó la pena máxima para los locales; sin embargo, después de la revisión en el VAR, el juez cambió su decisión y el Cruz Azul se salvó de perder su ventaja de tres goles en el marcador.

El encuentro de vuelta se llevará a cabo el próximo jueves 12 de febrero del 2026 en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, la nueva casa del Cruz Azul, partido que podría ser de trámite para la Máquina, pues tienen una ventaja de tres goles en el marcador global.

En la siguiente ronda, si el Vancouver no les remonta la serie, el Cruz Azul se medirá ante el ganador del Xelajú contra Monterrey, llave en la que el partido de ida terminó 1-1 y todo se definirá en la cancha del Gigante de Acero.

DCO