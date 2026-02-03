Cruz Azul va por un campeón del mundo para romper el mercado; es el capricho de Nicolás Larcamón

Cruz Azul va por un campeón del mundo para romper el mercado de la Liga MX

El Cruz Azul no ha terminado de armar su plantilla para el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, pues en las últimas horas se destapó que La Máquina está trabajando fuerte para cerrar el fichaje de un campeón del mundo para romper el mercado y que es de todo gusto del entrenador Nicolás Larcamón.

De acuerdo con información de medios nacionales, el Cruz Azul está interesado en el fichaje de Christian Ebere, extremo nigeriano de 27 años de edad que fue campeón del mundo Sub-17 en 2015. Actualmente es una de las figuras del Nacional de Uruguay y llegaría para reforzar el ataque celeste.

El delantero africano es seguido de cerca por la directiva de La Máquina. Se reporta que las negociaciones están avanzadas y que una de las prioridades de Iván Alonso y Nicolás Larcamón es cerrar la llegada lo antes posible.

Cruz Azul va por horas clave para cerrar el fichaje de Christian Ebere

Las siguientes horas son clave para que Cruz Azul pueda encaminar el fichaje de Osinachi Christian Ebere, quien por raro que parezca nunca ha jugado fuera de Sudamérica. Empezó su carrera en el CA Metropolitano de Brasil, para después pasar por el Maringá, Paraná, Pouso Alegre y Vila Nova.

Después de jugar en Brasil se marchó al Plaza Colonia de Uruguay, en donde estuvo de 2022 a 2023, año en donde fichó por el primer gran club de su carrera; el Club Nacional de Futbol, que es uno de los dos grandes del balompié de Uruguay.

En medios internacionales añaden que Christian Ebere llegará a Cruz Azul a compra por tres años. Nacional recibiría 500 mil dólares por la compra y dejaría ir al jugador que fue el héroe en la final pasada ante Peñarol.

En adición, se reporta que Cruz Azul está trabajando otro fichaje con el Nacional. Se trata de la salida de Camilo Cándido, quien regresaría al futbol uruguayo con el tricolor por una temporada con opción a una más.

Mientras se cierran los movimientos, La Máquina está preparando el juego ante el Vancouver FC de la Concachampions. Después regresará a la acción en la Liga MX.

aar