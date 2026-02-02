El italiano que el Cruz Azul ya contactó para tener una delantera de miedo y respeto

Quedan pocos días para que cierre el mercado de fichajes en la Liga MX. El Cruz Azul es uno de los equipos más urgidos en hacerse de grandes futbolistas y, por lo mismo, están muy cerca de contratar a Joao Pedro, delantero italiano del Atlético San Luis, quien está rompiendo la liga apenas en su segundo torneo en México. Joao Pedro es un futbolista experimentado que ya tocó las mieles del éxito en el futbol mexicano.

El atacante italiano Joao Pedro ganó el liderato de goleo del certamen pasado junto a Armando González, de Chivas, y Paulinho, del Toluca. Apenas hace algunas semanas se decía que podría regresar a Europa, pero al final el futbolista rechazó dichas noticias y aseguró que estaba muy contento en México y con el Atlético San Luis, por lo que renovó su contrato hasta 2028.

Joao Pedro es el nuevo campeón de goleo. ı Foto: Mexsport

Ahora, está cada vez más cerca del Cruz Azul, pues la oferta que recibió Joao Pedro es innegable y eso rompería cualquier trato que el futbolista tenga con los potosinos, ya que en La Máquina también estarían dispuestos a pagar la cláusula del goleador para tenerlo en sus filas.

TE RECOMENDAMOS: Adelanta amplia cobertura en televisión NFL anuncia apuesta de largo plazo en México junto a TelevisaUnivision y el Estadio Banorte

Cruz Azul no sufre en el Clausura 2026 de la Liga MX

Recientemente, el Cruz Azul tiene 9 unidades y es segundo lugar en la tabla general. La Máquina de Nicolás Larcamón no ha sufrido en el inicio del campeonato como se tenía pensado y se ha adaptado de la mejor manera al sistema de juego del argentino.

QUE PERRO GOLAZO DE JOAO PEDRO



SAN LUIS ORINANDO AL AMÉRICA pic.twitter.com/IzvKxjGUfz — Martinalgui (@MartinoliCuri) January 15, 2026

Joao Pedro llegaría a fortalecer un equipo que va por el camino del triunfo y, sin duda, se convertiría en el delantero titular de Larcamón, pues tras la salida de Ángel Sepúlveda a Chivas y la poca confianza que le tiene a Gabriel Fernández, sumado a que solamente cuenta con un atacante, todo luce para que se adueñe de la delantera.

El delantero ha militado en equipos de la talla del Hull City, Grêmio, Fenerbahçe, Cagliari, Santos, Peñarol, Palermo, entre muchos otros, por lo que no le costó trabajo adaptarse al futbol mexicano y recientemente suma cuatro goles en la misma cantidad de partidos.