Histórico equipo internacional oferta 18 millones por la Hormiga González de manera URGENTE

Luego de destaparse como campeón de goleo de la Liga MX el torneo pasado, el delantero mexicano Armando González podría hacer las maletas y salir de las Chivas, pues un equipo internacional busca sus servicios. De acuerdo con medios nacionales, La Hormiga estaría siendo pretendido por el Remo FC en la Primera División de Brasil, que tendría que pagar 18 millones de dólares por el ariete azteca.

El equipo recién ascendido es comandado por el entrenador colombiano Juan Carlos Osorio, con pasado en la Liga MX y quien habría pedido a la directiva del Remo el fichaje del Otaku del Gol. Su salida no sería tan sencilla, pues el Club Deportivo Guadalajara le puso una cláusula de rescisión de 18 mmd, que parece complicada de pagar por el conjunto brasileño, que necesita urgentemente un buen delantero para su torneo en la Serie A.

El valor de salida de González se debe a su irrupción en la Liga MX, en donde anotó 12 goles en el último torneo, compartiendo el campeonato anotador con el portugués Paulinho de Toluca y el brasileño Joao Pedro del Atlético de San Luis.

El fichaje luce complicado de concretarse, pues el Remo es un modesto equipo que recién sube a la Primera División de Brasil y su éxito está en campeonatos regionales. A nivel nacional tan solo cuentan con un Campeonato Brasileño de Serie C conseguido en 2005. En cuanto a títulos regionales tienen una Copa Verde, un Campeonato Norte-Noreste, tres veces ganaron el Torneo del Norte. Además que en títulos estaduales tienen 47 del Campeonato Paraense.

Chivas, con deseos de revancha en el Clausura 2026

Las Chivas llegan al Clausura 2026 con ánimos de revancha luego de que en el pasado Apertura 2025 el gran cierre que tuvieron no les alcanzó para super a Cruz Azul en los cuartos de final de la Liguilla.

El Rebaño salió con los brazos en alto en siete de las últimas ocho jornadas en su primer certamen bajo la dirección técnica de Gabriel Milito, con lo que accedieron de manera directa a la Liguilla.

El campeonato arranca para el Club Deportivo Guadalajara el sábado 10 de enero, cuando en la cancha del Estadio Akron de la ciudad tapatía se enfrenten ante la visita de los Tuzos del Pachuca.

