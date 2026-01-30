Cruz Azul logra sufrido triunfo ante Bravos en duelo en el que termina con uno menos; Resumen y goles

El Cruz Azul consiguió su tercera victoria en fila en el Clausura 2026 de la Liga MX después de un sufrido 4-3 en calidad de visitante sobre los Bravos en el Estadio Olímpico Benito Juárez, donde La Máquina resolvió el encuentro desde la primera mitad.
La pizarra la abrió el argentino Agustín Palavecino apenas al primer minuto de acción con un disparo raso de derecha en la primera jugada del duelo para poner al frente al conjunto visitante.
Cruz Azul le da un paseo a Bravos en el primer tiempo
El argentino José Paradela aumentó la diferencia en favor de Cruz Azul al minuto 7 con un gran remate de derecha fuera del área. Carlos Rotondi puso el 3-0 al 39′ al cerrar la pinza tras una gran jugada de los cementeros.
¡Bombazo! Cruz Azul quiere romper el mercado y va por el delantero más temido de todos
Los Bravos descontaron antes del descanso con un penalti concretado por Óscar Estupiñán tras una mano de Agustín Palavecino en el área. El entrenador de La Máquina, Nicolás Larcamón, fue expulsado tras dicha acción por sus fuertes reclamos al árbitro.
El seleccionado nacional Charly Rodríguez hizo el 4-1 para Cruz Azul con un colocado tiro de derecha fuera del área tras ser asistido por José Paradela al minuto 51.
Bravos reacciona y pone en aprietos a Cruz Azul
Guilherme Castillo consiguió el segundo gol para FC Juárez al minuto 81 con un remate de zurda. Cruz Azul se quedó con uno menos dos minutos después, luego de que el ‘Toro’ Fernández fue expulsado al 83′ por pelearse.
Los Bravos le pusieron más dramatismo al juego cuando se pusieron a sólo un gol de empatar al 91′ con un remate de cabeza a quemarropa de Óscar Estupiñán.
Sin embargo, el tiempo no le alcanzó a los Bravos de Ciudad Juárez, que sufrieron su segundo tropiezo del torneo ante una Máquina que ha ganados sus tres juegos desde que en su debut cayó a manos del León.
¿Cuándo juega otra vez Cruz Azul?
El Cruz Azul regresa a las canchas el próximo miércoles 4 de febrero, cuando tenga su debut en la Concachampions, torneo del que es el actual monarca.
La Máquina visita al Vancouver FC de la Liga Premier de Canadá en el duelo correspondiente a la ida de la primera fase del torneo regional.
En Liga MX, el siguiente compromiso de Cruz Azul está programado para el el 7 de febrero, cuando visite la cancha del bicampeón Toluca.
EVG