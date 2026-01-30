Cruz Azul logra sufrido triunfo ante Bravos en duelo en el que termina con uno menos; Resumen y goles

Cruz Azul superó a Bravos de visitante en un duelo en el que sufrió de más en el segundo tiempo.

El Cruz Azul consiguió su tercera victoria en fila en el Clausura 2026 de la Liga MX después de un sufrido 4-3 en calidad de visitante sobre los Bravos en el Estadio Olímpico Benito Juárez, donde La Máquina resolvió el encuentro desde la primera mitad.

La pizarra la abrió el argentino Agustín Palavecino apenas al primer minuto de acción con un disparo raso de derecha en la primera jugada del duelo para poner al frente al conjunto visitante.

¡Apareció Palavecino!



¡Apareció Palavecino!

Con apenas 2 minutos en el reloj Cruz Azul abre el marcador ante Juárez.

¡Golazo del Azul!



¡Golazo del Azul!

La Máquina amplía la ventaja con gol de Paradela desde fuera del área.

¡Rotondi marca el tercero!



¡Rotondi marca el tercero!

Luego de una increíble jugada de Cruz Azul el argentino finiquita la acción poniendo el balón en la redes rival.

Cruz Azul le da un paseo a Bravos en el primer tiempo

El argentino José Paradela aumentó la diferencia en favor de Cruz Azul al minuto 7 con un gran remate de derecha fuera del área. Carlos Rotondi puso el 3-0 al 39′ al cerrar la pinza tras una gran jugada de los cementeros.

Los Bravos descontaron antes del descanso con un penalti concretado por Óscar Estupiñán tras una mano de Agustín Palavecino en el área. El entrenador de La Máquina, Nicolás Larcamón, fue expulsado tras dicha acción por sus fuertes reclamos al árbitro.

El seleccionado nacional Charly Rodríguez hizo el 4-1 para Cruz Azul con un colocado tiro de derecha fuera del área tras ser asistido por José Paradela al minuto 51.

¡Gol de Juárez!



¡Gol de Juárez!

Los Bravos recortan distancias desde los 11 pasos de la mano de Estupiñán.

¡Llegó el cuarto!



¡Llegó el cuarto!

Desde la media luna Carlos Rodriguéz amplía la ventaja para la Máquina.

Bravos reacciona y pone en aprietos a Cruz Azul

Guilherme Castillo consiguió el segundo gol para FC Juárez al minuto 81 con un remate de zurda. Cruz Azul se quedó con uno menos dos minutos después, luego de que el ‘Toro’ Fernández fue expulsado al 83′ por pelearse.

Los Bravos le pusieron más dramatismo al juego cuando se pusieron a sólo un gol de empatar al 91′ con un remate de cabeza a quemarropa de Óscar Estupiñán.

¡Apareció Gilherme!



¡Apareció Gilherme!

Juárez insiste en meterse en el partido y Gilherme Castilho pone el segundo de los Bravos en el marcador.

¡Se acerca Juárez!



¡Se acerca Juárez!

Estupiñán con un remate consigue su doblete ante la Máquina.

Sin embargo, el tiempo no le alcanzó a los Bravos de Ciudad Juárez, que sufrieron su segundo tropiezo del torneo ante una Máquina que ha ganados sus tres juegos desde que en su debut cayó a manos del León.

¿Cuándo juega otra vez Cruz Azul?

El Cruz Azul regresa a las canchas el próximo miércoles 4 de febrero, cuando tenga su debut en la Concachampions, torneo del que es el actual monarca.

La Máquina visita al Vancouver FC de la Liga Premier de Canadá en el duelo correspondiente a la ida de la primera fase del torneo regional.

En Liga MX, el siguiente compromiso de Cruz Azul está programado para el el 7 de febrero, cuando visite la cancha del bicampeón Toluca.

EVG